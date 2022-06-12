Синоптики попередили українців про погодний сюрприз

В Україні очікується негода. Фото: "Українські новини", колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 13 червня не сильно порадує людей. Синоптики Укргідрометцентру кажуть, що на території багатьох областей очікуються дощі з грозами. Водночас температура повітря вдень становить максимум 29 градусів тепла. Так, нельотну погоду прогнозують у Харкові, Донецьку, Луганську, Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні, Луцьку, Рівному, Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі та Хмельницькому.

Ось якою буде погода у регіонах та Києві завтра, 13 червня.

Реклама

У Вінницькій області буде без опадів. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +27...+29°С.

У Черкаській області без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +29...+31°С.

У Кіровоградській області без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +29...+31°С.

Реклама

У Львівській області вдень прогнозують дощ з грозою. Температура повітря вночі +11...+13°С, вдень +25...+27°С.

У Волинській області пройде дощ. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +24...+26°С.

У Рівненській області також очікується дощ. Температура повітря вночі +12...+14°С, вдень +25...+27°С.

Реклама

У Тернопільській та Хмельницькій областях буде дощова погода. Температура повітря вночі +13...+15°С, вдень +26...+38°С.

У Харківській області буде дощ. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +29...+31°С.

У Луганській області йтиме дощ. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +30...+32°С.

У Донецькій області прогнозують дощову погоду. Температура повітря вночі +18...+20°С, вдень +30...+32°С.

В Одесі вдень буде без опадів. Температура повітря вночі +18…+20. Вдень +28...+30 градусів.

У Києві без опадів. Температура повітря вночі +17…+19. Вдень +27...+29 градусів.

Цього дня дощитиме у деяких регіонах

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.