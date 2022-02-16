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Страсти улягутся, а настроение улучшится – гороскоп на завтра, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Ольга Козачок, Ольга Дударенко
16 февраля, 17:30
Рыбы останутся довольны собой, но вот Стрельцам будет не до отдыха

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Завтра действие полнолуния еще не ослабнет, поскольку оно происходит вечером накануне. Однако сумбурным и непредсказуемым этот период назвать сложно.

По мнению астрологов, страсти постепенно улягутся, отступит волнение, а настроение заметно улучшится. Для большинства людей этот период станет временем проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания. А еще многие получат ответы на вопросы, которые раньше не поддавались отгадке.

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Что звезды приготовили на 17 февраля знакам зодиака

  • Овны , вас ждет на удивление пунктуальный и дисциплинированный день.
  • Тельцы , не обращайте внимание на тех, кто может испортить настроение.
  • Близнецы , неожиданные гости не застанут вас врасплох.
  • Раки , занимайтесь своими делами и не лезьте в чужие.
  • Львы , в вас зреет накал страстей и дух противоречия.
  • Девы , можно просто плыть по течению, ни о чем не задумываясь.
  • Весы , проявляйте бдительность и меньше доверяйте окружающим.
  • Скорпионы , ищите компромисс, иначе рискуете оказаться меж двух огней.
  • Стрельцы , работы навалится столько, что отдыхать вам будет некогда.
  • Козероги , у вас возникнет проблема выбора, прислушивайтесь к интуиции.
  • Водолеи , не забывайте о том, что первое впечатление обманчиво.
  • Рыбы , день будет энергозатратным, но вы останетесь довольны результатами.

Совет астрологов на 17 февраля

В этот день практически нет ограничений, так что вы можете заниматься привычными делами и начинать новые проекты. Благоприятно будут решаться личные вопросы. Путешествия пройдут удачно. Но вот к здоровью важно относиться со всем вниманием – болезнь, начавшаяся в четверг, может затянуться надолго.

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