Тематические нежные и милые картинки с Крещением Господним-2022

Красивые картинки, открытки и поздравления с Крещением Господним / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 19 января, православные отмечают один из главных зимних праздников – Крещение Господне или Богоявление. В этот день Христос получил крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя. А для верующих этот праздник означает возможность помолиться, очиститься от греховных мыслей, оздоровить душу и тело.
Мы сделали подборку поздравительных открыток и картинок с Крещением. Смотрите сами и адресуйте своим знакомым и друзьям лучшие поздравления с этим светлым праздником.
Картинки и поздравления в стихах с Крещением Господним
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Поздравляю с Господним Крещеньем,
Религиозным святым омовеньем.
Пусть сей праздник дарует спасенье,
И душа обретет очищенье.
В день великий, день светлый и чистый
Пусть ведет тебя луч золотистый,
Пусть сбываются все мечты и желанья
И успехов во всех начинаньях.
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Пусть на целый год Крещенье
Вам поднимет настроенье,
Прилетев волшебной птицей,
Окропив святой водицей,
В сказку превратит жизнь вашу
И нальет здоровья чашу!
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Январский воздух чист и свеж,
Наполнен радостью надежд,
Мороз трескучий не унять,
Стучится праздник в дверь опять!
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Ты отдай Крещенью дань –
Смело прыгай в иордань,
Пусть крещенская вода
Удаляет навсегда
И болезни, и печаль,
Озаряя счастьем даль!
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Поздравления с Крещеньем
Шлю тебе я в смс.
Пожелать хочу веселья,
Счастья в жизни и чудес!
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С Крещением Господним!
Как дар с небес прими
Глоток воды сегодня
И здравствуй во все дни!
Радостные поздравления и открытки с Крещением в прозе
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Примите поздравления с Крещением Господнем! Пусть этот праздник принесет духовную чистоту, тепло и свет в мыслях и душе, крепкое здоровье и веру.
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С Крещением! Пусть в этот Божественный праздник чистой свяченой водой смоются все несчастья и невзгоды, а вместо них придет жизнь, наполненная Божьей благодатью. Пусть с этого дня в каждом доме обретут спокойствие, мир, взаимопонимание, жизнерадостность, здравие и благополучие. Пусть в сердце каждого человека зажжется пламя искренности, любви и доброты.
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Поздравляю с праздником Крещения Господня. Пусть ваши сердца наполнятся любовью, смирением и всепрощением. Пусть все печали останутся в прошлом, а на душе появится умиротворение. Всегда верьте в лучшее, и пусть каждая капля святой воды наполнит сердце смыслом, укрепить дух и веру.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Крещение Господне.