С Крещением Господним-2022: самые добрые поздравления и открытки в праздник

Завтра, 19 января, православные празднуют Крещение Господне-2022. А уже сегодня ночью многие люди начнут нырять в прорубь, чтобы очиститься и оздоровиться на весь год вперед. Ведь считается, что в это время вода становится целебной и очищающей.
Поздравьте с этим великим праздником всех своих друзей, родных и близких людей – и тех, кто решился окунуться, и тех, кто пока не набрался смелости. Пусть на всех сойдет Божья благодать , пусть все пребудут в здравии и благополучии.
А мы собрали для вас лучшие пожелания, добрые картинки, эффектные открытки и красивые поздравления в прозе и стихах с Крещением Господним .
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Стихи и картинки в Крещение Господне
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Пусть святая вода
Грех очистит любой,
Пусть печаль и беда
Обойдут стороной.
Пусть откроется вам,
Чистый свет и любовь,
И души вашей храм
Возродится пусть вновь.
***
В Крещение Господне
Водицею святой
Печали и невзгоды
С души и сердца смой!
В Крещение Господне
Хочу я пожелать
Тебе любви, здоровья.
Пусть Божья благодать
Во всем тебе поможет,
Направит, защитит,
Пусть веру приумножит,
Надежду укрепит!
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На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.
***
С наступающим Крещением,
Душу пусть наполнит свет,
Мира, счастья, вдохновения,
Жить прекрасно много лет.
Пусть сегодня день особый
Жизнь здоровьем озарит,
И пусть этот праздник добрый
Вас любовью наградит.
Добрые поздравления с Крещением Господним в прозе своими словами
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Поздравляю с Крещением! Пусть все горести, невзгоды и заботы уйдут от вас, омытые святой водой. Пусть в теле укрепится бодрый дух, крепкое здоровье и помолодевшая душа. Пусть праздник подарит мир, благополучие и счастье!
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Пусть святая вода в Крещение Господне смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Пусть праздник подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.
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С Крещением Господним поздравляю! Пусть в этот светлый и великий день зажжется Божья искорка в вашем сердце и осветит ваш жизненный путь. Пусть крещенская святая вода сохранит в чистоте вашу душу. Пусть Святой Дух не оставит вас в трудные времена. Пусть свет горящей свечи освещает ваш путь. Благослови вас Бог!
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