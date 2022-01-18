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С Крещением Господним-2022: самые добрые поздравления и открытки в праздник

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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18 января, 17:13
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Отправляйте эффектные открытки и красивые поздравления в праздник Крещения любимым, родным, близким людям и друзьям
С Крещением Господним: картинки, открытки, стихи и поздравления
С Крещением Господним: картинки, открытки, стихи и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 19 января, православные празднуют Крещение Господне-2022. А уже сегодня ночью многие люди начнут нырять в прорубь, чтобы очиститься и оздоровиться на весь год вперед. Ведь считается, что в это время вода становится целебной и очищающей.

Поздравьте с этим великим праздником всех своих друзей, родных и близких людей – и тех, кто решился окунуться, и тех, кто пока не набрался смелости. Пусть на всех сойдет Божья благодать , пусть все пребудут в здравии и благополучии.

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А мы собрали для вас лучшие пожелания, добрые картинки, эффектные открытки и красивые поздравления в прозе и стихах с Крещением Господним .

Стихи и картинки в Крещение Господне

Нежные поздравления и открытки с Крещением Господним
Нежные поздравления и открытки с Крещением Господним / Фото: bonnycards

***

Пусть святая вода
Грех очистит любой,
Пусть печаль и беда
Обойдут стороной.

Пусть откроется вам,
Чистый свет и любовь,
И души вашей храм
Возродится пусть вновь.

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Эффектные картинки с Крещением Господним
Эффектные картинки с Крещением Господним / Фото: bonnycards

***

В Крещение Господне
Водицею святой
Печали и невзгоды
С души и сердца смой!
В Крещение Господне
Хочу я пожелать
Тебе любви, здоровья.
Пусть Божья благодать
Во всем тебе поможет,
Направит, защитит,
Пусть веру приумножит,
Надежду укрепит!

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Красивые картинки и поздравления с Крещением Господним
Красивые картинки и поздравления с Крещением Господним / Фото: bonnycards

***

На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.

Картинки и открытки с Крещением
Картинки и открытки с Крещением / Фото: bonnycards

***

С наступающим Крещением,
Душу пусть наполнит свет,
Мира, счастья, вдохновения,
Жить прекрасно много лет.

Пусть сегодня день особый
Жизнь здоровьем озарит,
И пусть этот праздник добрый
Вас любовью наградит.

Крещение: душевные поздравления и картинки
Крещение: душевные поздравления и картинки / Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Крещением Господним в прозе своими словами

***

Поздравляю с Крещением! Пусть все горести, невзгоды и заботы уйдут от вас, омытые святой водой. Пусть в теле укрепится бодрый дух, крепкое здоровье и помолодевшая душа. Пусть праздник подарит мир, благополучие и счастье!

С Крещением Господним: поздравительные картинки
С Крещением Господним: поздравительные картинки / Фото: bonnycards

***

Пусть святая вода в Крещение Господне смоет все печали и принесет в жизнь все самое лучше. Пусть праздник подарит крепкое здоровье, нескончаемое счастье и желанный успех, а главное, станет поводом для радостных событий в наступившем году.

Крещение Господне: картинки и пожелания
Крещение Господне: картинки и пожелания / Фото: bonnycards

***

С Крещением Господним поздравляю! Пусть в этот светлый и великий день зажжется Божья искорка в вашем сердце и осветит ваш жизненный путь. Пусть крещенская святая вода сохранит в чистоте вашу душу. Пусть Святой Дух не оставит вас в трудные времена. Пусть свет горящей свечи освещает ваш путь. Благослови вас Бог!

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Крещение Господне.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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