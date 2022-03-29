Три знака зодиака, которые не боятся рисковать

Самые рискованные знаки зодиака / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Сами знаете, что бывает с тем, кто не рискует . И дело тут не только в шампанском, а в самой возможности получить достойную награду за свою отвагу и смелость.

Опрометчивый поступок может спасти, а может и загубить людей, на то он и риск. Особенно остро это ощущается во время войны. Одни знаки – осторожные и без надобности на рожон не полезут. Другие же способны на настоящий подвиг.

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Считается, что на характер людей во многом влияют созвездия, под которыми они родились. Предлагаем вам узнать, кто из представителей знаков зодиака , по мнению астрологов, больше других готов идти на риск.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Пожалуй, это самый рискованный знак зодиака. Он даже любит риск и совершенно его не боится. Овен сначала делает, а потом думает . Поэтому страх ему не знаком ни в чем и никогда. Предупреждать об опасности его бесполезно – остается лишь надеяться на инстинкт самосохранения и Божью помощь. И бывает, героическое значение его отважных поступков до всех доходит не сразу. По своей натуре Овен – очень упрямый знак. Он идет к поставленной перед собой цели, не опуская рук. И часто добивается желаемого.

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Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот знак занимает достойное место среди любителей рисковать. Адреналин часто помогает ему жить . Лев – по своему характеру очень сильная личность, прирожденный лидер, способный повести за собой, который не боится кардинальных перемен в стиле жизни, делах и отдыхе. Кроме того, Лев независим и свободолюбив. Если он почувствует, что в жизни нужно что-то менять, он способен все бросить и начать сначала ради того, чтобы самому себе пощекотать нервы. А потому Львы часто принимают судьбоносные решения.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Представители этого знака обычно не боятся делать то, что другие могут назвать слишком рискованным и вызывающим. Водолея как магнитом притягивает все новое, неизведанное и неопробованное – а это всегда риск. Они способны лезть на рожон, за что, бывает, набивают себе шишки, но это их все равно не останавливает. Любопытство обычно берет верх, и Водолеи снова наступают на любимые грабли. При этом они особо даже не переживают, так что их нервные клетки остаются в сохранности.

Ранее мы рассказывали, кто самые красивые знаки зодиака: от кого глаз не отвести.