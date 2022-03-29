Три знаки зодіаку, які не бояться ризикувати

Найризикованіші знаки зодіаку / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні
Самі знаєте, що буває з тим, хто не ризикує . І справа тут не лише в шампанському, а й у самій нагоді отримати гідну нагороду за свою відвагу та сміливість.
Необачний вчинок може врятувати, а може й занапастити людей, на те він і ризик. Особливо гостро це відчувається під час війни. Одні знаки – обережні та без потреби на рожен не полізуть. Інші ж здатні на справжній подвиг.
Вважається, що на характер людей багато в чому впливають сузір'я, під якими вони народилися. Пропонуємо вам дізнатися, хто з представників знаків зодіаку , на думку астрологів, більше за інших готовий іти на ризик.
Овен
Мабуть, це найризикованіший знак зодіаку. Він навіть любить ризик і зовсім його не боїться. Овен спочатку робить, а потім думає . Тому страх йому не знайомий ні в чому і ніколи. Попереджати про небезпеку його марно – залишається лише сподіватися на інстинкт самозбереження та Божу допомогу. І буває, героїчне значення його відважних вчинків до всіх доходить не відразу. За своєю натурою Овен – дуже впертий знак. Він іде до поставленої собі мети, не опускаючи рук. І часто досягає бажаного.
Лев
Цей знак посідає гідне місце серед любителів ризикувати. Адреналін часто допомагає йому жити . Лев – за своїм характером дуже сильна особистість, природжений лідер, здатний повести за собою, який не боїться кардинальних змін у стилі життя, справах та відпочинку. Крім того, Лев незалежний та волелюбний. Якщо він відчує, що в житті потрібно щось міняти, він здатний все кинути і почати спочатку заради того, щоб самому собі полоскотати нерви. А тому Леви часто ухвалюють доленосні рішення.
Водолій
Представники цього знака зазвичай не бояться робити те, що інші можуть назвати надто ризикованим та зухвалим. Водолія як магнітом притягує все нове, незвідане та не випробуване – а це завжди ризик. Вони здатні лізти на рожон, за що, буває, набивають собі шишки, але це все одно їх не зупиняє. Цікавість зазвичай бере гору, і Водолії знову наступають на улюблені граблі. При цьому вони особливо навіть не переживають, тому їхні нервові клітини залишаються у безпеці.
Раніше ми розповідали, хто найкрасивіші знаки зодіаку: від кого не відвести очей.