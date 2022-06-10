Три знака зодиака, которые разбогатеют на неделе 13-19 июня

Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Предстоящая неделя с 13 по 19 июня вряд ли будет сильно отличаться от предыдущей в финансовом плане для многих знаков. При этом астрологи не советуют опускать руки, даже если у вас непростой период. И советуют обратить внимание на те знаки зодиака, которые оказались заметно удачливее остальных – за счет чего им повезло больше, в чем они преуспели.

Бизнес-гороскоп на следующую неделю у всех разный. Но некоторым знакам зодиака в период 13-19 июня повезет немного больше, чем другим.

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Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Даже если Близнецы считают, что денег в ближайшее время взять негде – не стоит переживать. Отбросьте в сторону хмурые мысли, закатайте рукава и оглянитесь вокруг. Для такого талантливого знака всегда найдется интересное занятие , которое будет достойно оплачено и позволит безбедно жить и даже шиковать в некоторые дни.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Девы преуспеют в делах. Примечательно, что в более выгодном положении окажутся фрилансеры и те, кто трудится на себя, по сравнению с наемными работниками. Подходящим будет направление, где нужно показать индивидуальные качества , а не коллективный разум. Каждый работает и зарабатывает для себя – в этом и будет ваш успех.

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Для Рыб настал подходящий момент вспомнить свои таланты и внедрить их в жизнь. Подумайте, что вы любите больше всего, и незамедлительно приступайте. Но имейте в виду: какое бы направление вы для себя ни выбрали в качестве работы, делайте это качественно и с максимальной отдачей. Людская благодарность стоит дороже денег.

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