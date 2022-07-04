Военный гороскоп: в каких войсках лучше служить по знаку зодиака

Военный гороскоп / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые считаются лучшими солдатами. Это прирожденные защитники и военные .

Если вы хотите узнать, в каких войсках люди проявили бы себя наилучшим образом и смогли защитить родную землю, читайте военный прогноз от астрологов . Эксперты поведали, на каких фронтах в армии представители астрологического круга будут незаменимы.

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Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Представители знака Овен известны своей эмоциональностью и полным бесстрашием. Да и телосложением их природа не обидела – они крепкие, выносливые и способны выжить в любых ситуациях. А еще многие Овны мечтают о полете. Так что такому знаку очень подходит служба в десантно-штурмовых войсках .

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Людей этого знака можно назвать в меру романтичными, но при этом острожными и практичными. Они будут молча и безоговорочно делать свое дело, не оглядываясь на остальных. Этакая вещь в себе. Телец может раскрыться только тому, кому полностью доверяет. А потому этот знак – просто находка для разведывательных войск .

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот легкий воздушный многогранный знак легко забывает прошлое, наслаждается настоящим и умеет предвидеть будущее. Можно сказать, что Близнецы живут по одному им известному расписанию, ведь они полностью непредсказуемы. У Близнецов много интересных идей и планов. Они комфортно будут себя чувствовать в метеорологической службе .

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Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Это скрытный, ранимый тип людей, который чувствует себя комфортно в своих стенах. Рак очень любит свой дом, семью, быт, и только в родных стенах способен раскрыть в полной мере все свои потенциальные возможности и таланты. Больше всего пользы Рак принесет, если попадет на службу в войска охраны тыла .

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Лев, пожалуй, самый бесстрашный, напористый и храбрый представитель зодиакального круга. Такому очень пойдут генеральские погоны, если дослужится. А начинать свою воинскую службу Льву будет комфортно там, где он чувствует себя в своей стихии – он упрям, как черт, и прет напролом, как танк. Ему самое место в танковых войсках .

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот знак обладает критическим складом ума и просто одержим порядком. В себе и в окружающих Дева ценит пунктуальность, ответственность, рационализм и прямолинейность. Нередко это прирожденный технарь от природы, поэтому комфортно себя чувствует в войсках радиоэлектронной борьбы .

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечные сомнения и взвешивание ситуации – это природа Весов. У них часто меняется настроение, они то трудятся без отдыха, то не в состоянии побороть лень. Но главное – Весы не любят, когда ими командуют, так что им желательно находиться от высокого начальства как можно дальше. К примеру, где-то в океане, в подводных войсках .

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Это яркий, своенравный и непокорный знак. Такие люди часто бывают непредсказуемыми и мстительными. Открытая атака или таран в лоб не для них. Скорпион стремится избрать более изощренные и тихие способы борьбы с врагом, к примеру, биологическое оружие. Так что для них подходящее место в войсках радиационной, химической и биологической защиты .

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Стрельцы – прирожденные воины, ведь они даже изображены с луком и стрелами. Представители этого знака прямолинейны, честны, открыты, любят большие компании и дальние путешествия. Им важно постоянно менять обстановку и неуютно сидеть на одном месте. Они прекрасно будут себя чувствовать в рядах военной авиации .

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Представители этого знака очень внимательны и наблюдательны, но часто бывают излишне мнительными. При этом Козероги всегда сохраняют завидное внешнее спокойствие и уверенность в себе. В них велика тяга к исследованию и упорядочиванию, поэтому в инженерно-саперных войсках им самое место.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Водолей – это просто суррогат холодности, практичности и эксцентричности. У этого знака тонкая нервная система, и он вполне комфортно ощущает себя в любом коллективе. Водолеи легко сходятся с людьми, находят общие точки соприкосновения. Они мотивируют окружающих, поэтому хорошо чувствуют себя в рядах связистов .

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Людям этого знака бывает свойственно сомневаться в себе. Они всегда стремятся к чему-то большему, тайно мечтая о бескрайних морях, ведь это их стихия. Но вот их слабохарактерность мешает им заплыть дальше собственной запруды. В ракетных войсках и артиллерии они как раз обретают уверенность в себе.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.