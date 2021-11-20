Всемирный день ребенка-2021: история и поздравления

Всемирный день ребенка: прикольные картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка . Взрослые и дети, папы и мамы, сыновья и дочки, дедушки и бабушки, внуки и племянники, принимайте лучшие поздравления в свой праздник!

Всемирный день ребенка: история и значение

Этот день был предложен по инициативе ООН еще в середине прошлого столетия, а праздновать его начали с 1956 года . Так что в 2021 году Всемирный день ребенка отмечает свой 65-летний юбилей .

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В официальных документах ООН говорится о праздновании Всемирного дня ребенка 20 ноября . Дата приурочена к принятию "Декларации прав ребенка" в 1959 году, а также "Конвенции прав ребенка" в 1989 году.

Цель праздника – улучшение благосостояния детей , укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира.

Лучшие поздравления со Всемирным днем ребенка в стихах

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Их дороже нет на свете,

Господом они хранимы,

Пусть здоровы будут дети,

Их обходят беды мимо!



И все взрослые, конечно,

Пусть детей оберегают,

И заботой бесконечной

Каждый день их согревают!

Всемирный день ребенка: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Дети – это наше счастье,

И об этом знают все.

Пусть же будет жизнь прекрасной

У детей на всей Земле!



В этот праздник пожелаю

Море радостных минут.

Смех, улыбки и веселье

Рядышком пускай идут!

Со Всемирным днем ребенка: прикольные открытки / Фото: pinterest

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Дети – радость, дети – счастье.

Детства нет поры прекрасней!

Пусть же будет оно светлым,

Добрым, радостным, приветным.



Пусть у каждого ребенка –

И мальчишки, и девчонки –

Будет все: и дом, и кров,

Папа, мама и любовь!

Со Всемирным днем ребенка: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Всемирный день ребенка: добрые пожелания в прозе

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Тебя, мой любимый, веселый, непоседливый и вездесущий ребенок, поздравляю с праздником! Желаю тебе беззаботного детства, огромного здоровья, добрых друзей, удачи, везения и подольше оставаться ребенком!

Поздравления и картинки во Всемирный день ребенка / Фото: pinterest

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Поздравляю детей и родителей с добрым праздником – со Всемирным днем ребенка! Желаю, чтобы вам некогда было скучать, и чтобы всегда удавалось все задуманное! Пусть наши дети растут счастливыми и романтичными, верили в себя и стремились навстречу новым приключениям. Пусть каждый день будет ярким, интересным и незабываемым!

Открытки и картинки со Всемирным днем ребенка / Фото: pinterest

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Поздравляю родителей и ребят со Всемирным днем ребенка! Желаю взрослым вспомнить себя маленькими и хоть ненадолго вернуться в детство, окунуться в праздник счастья, улыбок и радости. Пусть ваши семьи будут крепкими, дружными и любящими. Пусть не умолкает детский смех, рождаются надежды и сбываются мечты!

Яркие поздравления и картинки для детей и взрослых / Фото: pinterest

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