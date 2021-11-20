Всемирный день ребенка-2021: история и поздравления

Всемирный день ребенка: прикольные картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка . Взрослые и дети, папы и мамы, сыновья и дочки, дедушки и бабушки, внуки и племянники, принимайте лучшие поздравления в свой праздник!
Всемирный день ребенка: история и значение
Этот день был предложен по инициативе ООН еще в середине прошлого столетия, а праздновать его начали с 1956 года . Так что в 2021 году Всемирный день ребенка отмечает свой 65-летний юбилей .
В официальных документах ООН говорится о праздновании Всемирного дня ребенка 20 ноября . Дата приурочена к принятию "Декларации прав ребенка" в 1959 году, а также "Конвенции прав ребенка" в 1989 году.
Цель праздника – улучшение благосостояния детей , укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира.
Лучшие поздравления со Всемирным днем ребенка в стихах
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Их дороже нет на свете,
Господом они хранимы,
Пусть здоровы будут дети,
Их обходят беды мимо!
И все взрослые, конечно,
Пусть детей оберегают,
И заботой бесконечной
Каждый день их согревают!
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Дети – это наше счастье,
И об этом знают все.
Пусть же будет жизнь прекрасной
У детей на всей Земле!
В этот праздник пожелаю
Море радостных минут.
Смех, улыбки и веселье
Рядышком пускай идут!
Дети – радость, дети – счастье.
Детства нет поры прекрасней!
Пусть же будет оно светлым,
Добрым, радостным, приветным.
Пусть у каждого ребенка –
И мальчишки, и девчонки –
Будет все: и дом, и кров,
Папа, мама и любовь!
Всемирный день ребенка: добрые пожелания в прозе
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Тебя, мой любимый, веселый, непоседливый и вездесущий ребенок, поздравляю с праздником! Желаю тебе беззаботного детства, огромного здоровья, добрых друзей, удачи, везения и подольше оставаться ребенком!
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Поздравляю детей и родителей с добрым праздником – со Всемирным днем ребенка! Желаю, чтобы вам некогда было скучать, и чтобы всегда удавалось все задуманное! Пусть наши дети растут счастливыми и романтичными, верили в себя и стремились навстречу новым приключениям. Пусть каждый день будет ярким, интересным и незабываемым!
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Поздравляю родителей и ребят со Всемирным днем ребенка! Желаю взрослым вспомнить себя маленькими и хоть ненадолго вернуться в детство, окунуться в праздник счастья, улыбок и радости. Пусть ваши семьи будут крепкими, дружными и любящими. Пусть не умолкает детский смех, рождаются надежды и сбываются мечты!
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