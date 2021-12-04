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Введение во храм Пресвятой Богородицы-2021: самые нежные картинки, поздравительные открытки и стихи

Ольга Козачок
4 декабря, 05:20
В праздник Введения отправляйте красивые открытки и добрые поздравления близким и родным людям.

С Введением во храм Пресвятой Богородицы: поздравления, картинки и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 4 декабря, православные отмечают великий церковный праздник, посвященный Божией МатериВведение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии.

Мы собрали для вас искренние, нежные, добрые и душевные поздравления с праздником Введения, а также тематические картинки, яркие открытки, стихи, смс и прозу, которые вы можете адресовать родным, любимым людям, близким и знакомым, коллегам и друзьям.

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Добрые поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы в стихах

***

У каждого в душе есть Божий храм,
Он путь укажет, как достойно жить.
Судьбы счастливой я желаю вам,
Чтоб радоваться, верить и любить.

В добре живите много-много лет
Под светлой путеводною звездой,
Чтоб Богородицы животворящий свет
Сиял в душе вселенской красотой.

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С Введением во храм Пресвятой Богородицы: поздравительные картинки / Фото: pinterest

***

В праздник этот православный,
В День введения во храм
Богородицы прекрасной,
Пожелаю счастья вам!

Пусть подарит вам Мария
Веру, доброту и свет,
Будьте счастливы, любимы
И живите много лет!

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С Введением во храм Пресвятой Богородицы: яркие картинки / Фото: pinterest

***

Лучезарно, радостно и смело,
Нынче в храм вошла Святая Дева –
Господу послушное Дитя,
Что вместило целый мир в себя:
Веру, кротость, доброту, любовь,
И обетования веков!
Оттого так умиленно сердце молится –
С нами Пресвятая Богородица!

С праздником Введения: поздравительные открытки / Фото: pinterest

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Богородица Святая,
Миру давшая Христа,
В этот день благословенный
Введена во храм была.

В этот день всем христианам
Пожелать добра хочу,
Пресвятой Деве Марии
Я свою зажгу свечу.

С тихой обращусь молитвой,
Попрошу добра, смирения,
Защити и сохрани,
Дай свое благословение.

Открытки и картинки с Введением / Фото: pinterest

С Введением во храм Пресвятой Богородицы: душевные поздравления в прозе

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Поздравляю с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Желаю, чтобы этот светлый день наполнился солнцем, радостью, любовью. Пусть каждый день святая Богородица тебя оберегает и посылает свое благословение! Да пребудет с тобой гармония, вера и надежда на лучшее.

Лучшие открытки и картинки в день Введения во храм Пресвятой Богородицы / Фото: pinterest

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Примите поздравления с радостным праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Пусть Она хранит вас от невзгод и бед! Пусть подарит мир, радость, любовь и процветание, тепло и красоту в вашу жизнь!

С Днем Введения во храм Пресвятой Богородицы: поздравления и открытки / Фото: pinterest

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Я желаю вам в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы душевного тепла, сердечной радости, светлой надежды, искренней любви, крепкой веры, счастливой звезды, которая поведет вас к благодати.

Ранее мы рассказывали о главных традициях и запретах в день Введения во храм Пресвятой Богородицы.