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Введение во храм Пресвятой Богородицы-2021: главные традиции и запреты

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
3 декабря, 18:39
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В праздник Введения люди молились о благополучии, гадали по пирожкам на будущее и старались никому не одалживать денег.
Введение во храм Пресвятой Богородицы: традиции дня
Введение во храм Пресвятой Богородицы: традиции дня / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 4 декабря, православные отмечают великий и светлый праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Какие интересные традиции сохранились до нашего времени, и что категорически нельзя делать в праздник, читайте в нашей статье.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: главные обычаи и традиции

  • День Введения во храм Пресвятой Богородицы всегда выпадает на период Рождественского поста. Однако 4 декабря в честь великого праздника разрешено послабление поста: можно есть рыбу и даже выпить немного вина .
  • Издавна на этот праздник хозяйки пекли пирожки с ягодной и фруктовой начинкой .
  • А еще на пирожках гадали . В начинку вкладывали монетку: кому она доставалась – тому придет богатство в течение всего года.
  • В праздник Введения приводили детей в храм на первую исповедь.
  • Женщины в этот день молились за детей и семью . Ведь это особенный день для женщин, потому что Божья Матерь считается их заступницей.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

  • В этот день, как и во все великие церковные праздники, категорически нельзя заниматься стиркой, уборкой, шитьем, а также тяжелой и грязной работой .
  • До самого Благовещения, 7 апреля, нельзя копать землю лопатой , потому что земля покоится и на лето сил набирается.
  • В светлый праздник категорически запрещено скандалить, ругаться и осуждать других людей.
  • В этот день не стоит давать деньги в долг , а также, соответственно, и самим кого-то просить одолжить.
  • Нельзя заключать брак и венчаться , потому что еще идет Рождественский пост.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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