Выходные и праздники в мае-2022 в Украине

Выходные и праздники в мае: когда и сколько отдыхаем / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

С приближением мая многих украинцев интересует вопрос, как мы будем отдыхать на майские , будут ли они выходными в 2022 году, возможны ли переносы рабочих дней, а также какие еще государственные праздники и значимые даты наступят в конце весны. Подробнее читайте в нашей статье.

Выходные в мае 2022 года

Традиционные дополнительные выходные в честь майских праздников, которые ежегодно были в Украине, в 2022 году отменены из-за введения военного положения . Об этом сообщила Госслужба Украины по труду. К ним относятся:

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1 мая – День труда;

– День труда; 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Таким образом, количество рабочих дней в мае составляет 22 дня . Выходных дней в конце весны будет 9 дней .

Праздники в мае-2022

Предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в мае 2022 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые имеют отношение к этим датам.

1 мая – День труда (Международный день солидарности трудящихся).

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3 мая – Всемирный день свободы прессы, День кондитера, День Солнца, а также церковный поминальный день Радоница.

4 мая – Международный день пожарных.

5 мая – Международный день борьбы за права инвалидов и Всемирный день акушерки.

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6 мая – Международный день без диет.

7 мая – День радио и Международный день астрономии,

8 мая – День памяти и примирения в Украине, Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца, а также День матери в Украине.

Отдых на майские праздники / Фото: Unsplash

9 мая – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

12 мая – Всемирный день медсестер.

14 мая – Всемирный день мигрирующих птиц.

15 мая – Международный день семьи, День молодежных и детских общественных организаций, Международный день защиты климата, День памяти умерших от СПИДа, а также День памяти жертв политических репрессий.

17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества, День пульмонолога.

18 мая – Международный день музеев, а еще День борьбы за права крымскотатарского народа.

19 мая – День вышиванки.

20 мая – Всемирный день метролога, Всемирный день травматолога, День банковских работников Украины.

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, а еще в Украине празднуется День науки и Международный День Европы.

22 мая – Международный день биологического разнообразия.

23 мая – День морской пехоты Украины.

24 мая – День славянской письменности и культуры, а также Европейский день парков.

25 мая – День филолога, а еще Международный день пропавших без вести детей.

28 мая – День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины.

29 мая – День химика, Всемирный день здорового пищеварения, Международный день миротворцев ООН, День Киева.

30 мая – Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, а также День женской эмансипации.

31 мая – Всемирный день без табака, а также Всемирный день блондинок.

Также мы публиковали подробный православный календарь церковных праздников и постов в мае-2022. А чтобы узнать, чем можно заниматься дачникам, читайте лунный календарь для сада и огорода на май 2022 года.