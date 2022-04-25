Вихідні та свята у травні-2022 в Україні

Вихідні та свята у травні: коли і скільки відпочиваємо / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
З наближенням травня багатьох українців цікавить питання, як ми відпочиватимемо на травневі свята , чи будуть вони вихідними в 2022 році, чи можливе перенесення робочих днів, а також які ще державні свята та значущі дати настануть наприкінці весни. Докладніше читайте у нашій статті.
Вихідні у травні 2022 року
Традиційні додаткові вихідні на честь травневих свят, які щороку були в Україні, у 2022 році скасовані через введеня воєнного стану . Про це повідомила Держслужба України з питань праці. До них відносяться:
- 1 травня – День праці;
- 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Таким чином, кількість робочих днів у травні становить 22 дні . Вихідних днів наприкінці весни буде 9 днів .
Свята у травні-2022
Пропонуємо до вашої уваги повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят та значущих дат, що відзначаються в Україні та світі у травні 2022 року. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних , які причетні до цих дат.
1 травня – День праці (Міжнародний день солідарності трудящих).
3 травня – Всесвітній день свободи преси, День кондитера, День Сонця та церковний поминальний день Радониця.
4 травня – Міжнародний день пожежників.
5 травня – Міжнародний день боротьби за права інвалідів та Всесвітній день акушерки.
6 травня – Міжнародний день без дієт.
7 травня – День радіо та Міжнародний день астрономії,
8 травня – День пам'яті та примирення в Україні, Міжнародний день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, а також День матері в Україні.
9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
12 травня – Всесвітній день медсестер.
14 травня – Всесвітній день мігруючих птахів.
15 травня – Міжнародний день сім'ї, День молодіжних та дитячих громадських організацій, Міжнародний день захисту клімату, День пам'яті померлих від СНІДу, а також День пам'яті жертв політичних репресій.
17 травня – Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства, День пульмонолога.
18 травня – Міжнародний день музеїв, а ще День боротьби за права кримськотатарського народу.
19 травня – День вишиванки.
20 травня – Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, День банківських працівників України.
21 травня – Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку, а ще в Україні відзначається День науки та Міжнародний День Європи.
22 травня – Міжнародний день біологічної різноманітності.
23 травня – День морської піхоти України.
24 травня – День слов'янської писемності та культури, а також Європейський день парків.
25 травня – День філолога, а ще Міжнародний день зниклих безвісти дітей.
28 травня – День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження України.
29 травня – День хіміка, Всесвітній день здорового травлення, Міжнародний день миротворців ООН, День Києва.
30 травня – Всесвітній день боротьби проти астми та алергії, а також День жіночої емансипації.
31 травня – Всесвітній день без тютюну та Всесвітній день блондинок.
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