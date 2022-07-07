Зачем бросают в воду спички, когда варят яйца: оригинальная хитрость

Зачем в воду с яйцами бросают спички / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Существует множество способов, как приготовить яйца. В некоторых случаях, к примеру, для салатов, яйца варят вкрутую .

Чтобы яйцо при варке не лопнуло , не вытекло и не потеряло эстетического вида, каждая хозяйка пользуется своим секретом. А их, на самом деле немало.

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Как варить яйца, чтобы они не вытекли: лайфхаки

Одни ждут часами, чтобы яйца из холодильника нагрелись и стали комнатной температуры . В этом случае считается, что они не треснут в быстро закипающей воде.

. В этом случае считается, что они не треснут в быстро закипающей воде. Другие сыплют в кастрюлю соду . Достаточно одной ложки.

. Достаточно одной ложки. Кто-то для подобного результата льет в воду уксус , примерно столько же.

, примерно столько же. Считается, что крепкий соляной раствор также убережет яйца от вытекания, даже если скорлупа треснула.

также убережет яйца от вытекания, даже если скорлупа треснула. Перед варкой осматривают яйца на предмет целостности скорлупы . Понятно, что треснутое яйцо – первый кандидат на вытекание.

. Понятно, что треснутое яйцо – первый кандидат на вытекание. А еще хитрость заключается в методе варения: яйцам дают закипеть, а затем уменьшают огонь до минимума , чтобы вода не бурлила.

Но есть еще один оригинальный способ сохранить яичную массу в скорлупе и не допустить ее вытекания наружу. Однако мало кто может найти научное объяснение этому методу.

Чтобы скорлупа не треснула и содержимое яйца не вылилось в воду, во время варки к яйцам добавляют спички . Достаточно 3-5 штук, причем можно брать уже перегоревшие или же отломить в них серную головку. Так что спички на кухне нужны не только, чтобы зажечь конфорку.

Кстати, вместо спичек подойдут и деревянные зубочистки – эффект будет тот же, яйца не выльются.

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