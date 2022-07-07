Зачем бросают в воду спички, когда варят яйца: оригинальная хитрость

Зачем в воду с яйцами бросают спички / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Существует множество способов, как приготовить яйца. В некоторых случаях, к примеру, для салатов, яйца варят вкрутую .
Чтобы яйцо при варке не лопнуло , не вытекло и не потеряло эстетического вида, каждая хозяйка пользуется своим секретом. А их, на самом деле немало.
Как варить яйца, чтобы они не вытекли: лайфхаки
- Одни ждут часами, чтобы яйца из холодильника нагрелись и стали комнатной температуры . В этом случае считается, что они не треснут в быстро закипающей воде.
- Другие сыплют в кастрюлю соду . Достаточно одной ложки.
- Кто-то для подобного результата льет в воду уксус , примерно столько же.
- Считается, что крепкий соляной раствор также убережет яйца от вытекания, даже если скорлупа треснула.
- Перед варкой осматривают яйца на предмет целостности скорлупы . Понятно, что треснутое яйцо – первый кандидат на вытекание.
- А еще хитрость заключается в методе варения: яйцам дают закипеть, а затем уменьшают огонь до минимума , чтобы вода не бурлила.
Но есть еще один оригинальный способ сохранить яичную массу в скорлупе и не допустить ее вытекания наружу. Однако мало кто может найти научное объяснение этому методу.
Чтобы скорлупа не треснула и содержимое яйца не вылилось в воду, во время варки к яйцам добавляют спички . Достаточно 3-5 штук, причем можно брать уже перегоревшие или же отломить в них серную головку. Так что спички на кухне нужны не только, чтобы зажечь конфорку.
Кстати, вместо спичек подойдут и деревянные зубочистки – эффект будет тот же, яйца не выльются.
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