11 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

11 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 11 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 11 грудня

Міжнародний день гір (International Mountain Day) – проводиться під егідою ООН з 2003 року на честь важливого значення гір як джерела світових запасів прісної води, місця проживання унікальної флори та фауни, розташування багатої культурної спадщини, місця відпочинку та туризму.

Міжнародний день танго (International Day of Tango) - щороку 11 грудня святкують професіонали та любителі цього ефектного танцю на день народження "короля танго" – аргентинця Карлоса Гарделя.

Всесвітній день хворого на бронхіальну астму – проводиться щорічно за рішенням ВООЗ, починаючи з 1998 року, з метою підвищення поінформованості людей про це небезпечне хронічне захворювання та покращення якості медичної допомоги.

Іменинники 11 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Андрій, Ганна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Парасковія, Рафаїл, Серафим, Сергій, Степан, Тимофій, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

11 грудня в православній церкві вшановується пам'ять преподобномученика і сповідника Стефана Нового, мученика Іринарха і святих сімох жон, мучеників Стефана, Василія, Григорія, іншого Григорія, Іоана та багатьох інших.

Народне свято

У народі 11 грудня вшановувався Іринарх і відзначався Сойкин день. Цей час був найслушнішим для різноманітних передбачень і ворожінь. Люди наділяли птаха сойку даром віщуна і вважали, що він пророкує майбутнє, а на Сойкин день можна наворожити собі багатство.

Прикмети на 11 грудня:

сойка цього дня вказує шлях до щастя;

якщо сойка кричить і кличе за собою – треба піти за нею, щоб дізнатися свою долю;

у сойки на крильцях є маленькі дзеркальця – у них видно майбутнє;

погано горять дрова у печі – до потепління;

якщо вода в колодязі шумить і хлюпається – це до грошей.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 11 грудня

1815 – в Америці створено єдину національну валюту – долар США.

1866 – стартувала перша трансатлантична вітрильна регата.

1894 – у Парижі відкрито першу у світі автовиставку.

1946 – при ООН організовано Дитячий фонд ЮНІСЕФ.

1981 – лондонський годинник Біг-Бен зупинився від холоду.

1991 – Україна оголосила про встановлення дипломатичних відносин із колишніми республіками СРСР.

Хто народився 11 грудня

1864 – Моріс Леблан, французький письменник.

1890 – Карлос Гардель, аргентинський співак, композитор, актор, виконавець танго.

1913 – Жан Маре, французький актор театру і кіно, письменник, художник.

1918 – Олександр Солженіцин, російський письменник, поет, громадський діяч.

1925 – Євген Онопрієнко, радянський і український кінодраматург, сценарист.

1929 – Михайло Свєтін, радянський і російський актор театру та кіно.

1944 – Джанні Моранді, італійський співак і музикант.

1953 – Андрій Макаревич, російський співак, музикант, лідер гурту "Машина времени".

1996 – Хейлі Стейнфілд, американська актриса, модель, співачка.

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