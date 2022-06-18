18 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

18 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 18 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 18 червня
- День стійкої гастрономії (Sustainable Gastronomy Day) – кулінарне свято світового значення проводиться під егідою ООН з 2016 року з метою розвитку сільського господарства, продовольчої безпеки, виробництва продуктів харчування та збереження біорізноманіття.
- Міжнародний день пікніка (International Picnic Day) – своє свято відзначають усі любителі смачного, активного та веселого відпочинку на природі.
- Міжнародний день паніки (International Panic Day) – своєрідне неофіційне свято, яке проводиться з метою випустити пару та не давати стресовим факторам накопичуватися у свідомості людини.
- Всесвітній день гармонії – відзначають ті, хто цінує красу зовні та всередині, а також порядок, пропорційність та цілісність.
- День дільничного офіцера поліції – професійне свято відзначається в Україні, починаючи з 2004 року.
Іменинники 18 червня
День ангела сьогодні відзначають: Василина, Віктор, Галина, Георгій, Гордій, Дмитро, Дорофей, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Ніка, Микола, Павло, Петро, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
18 червня у православній церкві проводиться віддання свята П'ятидесятниці. Перенесення мощів блаженного Ігоря, великого князя Чернігівського та Київського. Вшановується пам'ять священномученика Дорофея, єпископа Тирського, блаженного Костянтина, митрополита Київського і всієї Русі, мучеників Маркіана, Нікандра, Іперехія, Аполлона, Леоніда, Арія, Горгія, Селінія, Іринея і Памвона, преподобного Феодора, з обителі авви Серіда. Святкується Ігорівська ікона Божої Матері.
Народне свято
У народі 18 червня відзначався Дорофєєв день. Вважалося, що в цей період найкоротші ночі в році, які називали горобиними, а ще цвіте сон-трава.
Прикмети на 18 червня
- тепло на Дорофея – зерно буде великим;
- якщо у першій половині дня виполоти бур'яни, то вони більше не виростуть;
- на Дорофея сняться пророчі сни.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 червня
- 1889 – день народження дитячої коляски.
- 1939 – на могилі Тараса Шевченка у Каневі встановлено пам'ятник.
- 1996 – Україна прийнята до складу Конференції з роззброєння.
Хто народився 18 червня
- 1942 – Пол Маккартні, англійський музикант, учасник гурту The Beatles.
- 1949 – брати Лех та Ярослав Качинські, польські політичні діячі.
- 1964 – Кость Павляк, український бард, поет, письменник.
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