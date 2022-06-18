18 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

18 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 18 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 18 червня

День стійкої гастрономії (Sustainable Gastronomy Day) – кулінарне свято світового значення проводиться під егідою ООН з 2016 року з метою розвитку сільського господарства, продовольчої безпеки, виробництва продуктів харчування та збереження біорізноманіття.

Міжнародний день пікніка (International Picnic Day) – своє свято відзначають усі любителі смачного, активного та веселого відпочинку на природі.

Міжнародний день паніки (International Panic Day) – своєрідне неофіційне свято, яке проводиться з метою випустити пару та не давати стресовим факторам накопичуватися у свідомості людини.

Всесвітній день гармонії – відзначають ті, хто цінує красу зовні та всередині, а також порядок, пропорційність та цілісність.

День дільничного офіцера поліції – професійне свято відзначається в Україні, починаючи з 2004 року.

Іменинники 18 червня

День ангела сьогодні відзначають: Василина, Віктор, Галина, Георгій, Гордій, Дмитро, Дорофей, Ігор, Костянтин, Леонід, Марк, Михайло, Ніка, Микола, Павло, Петро, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

Ігорівська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

18 червня у православній церкві проводиться віддання свята П'ятидесятниці. Перенесення мощів блаженного Ігоря, великого князя Чернігівського та Київського. Вшановується пам'ять священномученика Дорофея, єпископа Тирського, блаженного Костянтина, митрополита Київського і всієї Русі, мучеників Маркіана, Нікандра, Іперехія, Аполлона, Леоніда, Арія, Горгія, Селінія, Іринея і Памвона, преподобного Феодора, з обителі авви Серіда. Святкується Ігорівська ікона Божої Матері.

Народне свято

У народі 18 червня відзначався Дорофєєв день. Вважалося, що в цей період найкоротші ночі в році, які називали горобиними, а ще цвіте сон-трава.

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Прикмети на 18 червня

тепло на Дорофея – зерно буде великим;

якщо у першій половині дня виполоти бур'яни, то вони більше не виростуть;

на Дорофея сняться пророчі сни.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 червня

1889 – день народження дитячої коляски.

1939 – на могилі Тараса Шевченка у Каневі встановлено пам'ятник.

1996 – Україна прийнята до складу Конференції з роззброєння.

Хто народився 18 червня

1942 – Пол Маккартні, англійський музикант, учасник гурту The Beatles.

1949 – брати Лех та Ярослав Качинські, польські політичні діячі.

1964 – Кость Павляк, український бард, поет, письменник.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.