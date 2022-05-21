Вихідні та свята у червні-2022 в Україні

На порозі довгоочікуване сонячне літо. Цьогоріч воно, на жаль, затьмарене для українців війною. І всі наші думки спрямовані не на відпустку, відпочинок та свята , а на якнайшвидшу перемогу, яка і стане найголовнішим святом.
Про те, які державні свята та значущі для українців дати ми відзначаємо на початку літа, а також про вихідні дні читайте у нашій статті.
Вихідні у червні 2022 року
Щороку українці отримували додаткові вихідні на честь державних свят. Однак у 2022 році всі додаткові вихідні у зв'язку з продовженням військового стану до 23 серпня додаткові вихідні скасовуються . Відповідні нормативи зазначені у статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Зокрема, цей закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні .
До цих днів відносяться:
- 12 червня – Трійця;
- 28 червня – День Конституції України.
Свята у червні-2022
Пропонуємо до вашої уваги повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят та значущих дат, що відзначаються в Україні та світі у червні 2022 року. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних , яких стосуються ці дати.
1 червня – День захисту дітей та Всесвітній день батьків.
4 червня – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, а також День господарських судів.
5 червня – Всесвітній день довкілля, День працівників водного господарства та День працівників місцевої промисловості.
6 червня – День журналіста.
8 червня – Всесвітній день океанів, а ще Міжнародний день домогосподарки та домогосподаря.
9 червня – Міжнародний день друзів.
12 червня – День святої Трійці або П'ятидесятниця – велике православне свято, а також День працівників легкої промисловості та День працівників фондового ринку.
13 червня – Міжнародний день розповсюдження інформації про альбінізм.
14 червня – Всесвітній день донора крові.
15 червня – День захисту людей похилого віку.
16 червня – Міжнародний день сімейних грошових переказів.
17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою.
19 червня – День медичного працівника, День батька та День фермера в Україні.
20 червня – Всесвітній день біженців.
21 червня – Міжнародний день йоги та День літнього сонцестояння.
22 червня – День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні.
23 червня – День державної служби ООН та День державної служби України.
25 червня – День митної служби України, Міжнародний день моряка, День дружби та єднання слов'ян.
26 червня – День молоді і День молодіжних та дитячих громадських організацій України, Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур, а також Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками.
27 червня – Всесвітній день рибальства.
28 червня – День Конституції України.
29 червня – Міжнародний день тропіків.
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