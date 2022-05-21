Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 інтерв'ю Зеленського 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Вибираємо розсаду

Як врятувати орхідею

Боремося зі слимаками

Як носити бандану

Користь соди на ділянці

Як знизити тиск
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Вихідні та свята у червні-2022 в Україні

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 травня, 14:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні відмінено традиційні вихідні на державні свята червня-2022.
Вихідні і свята у червні
Вихідні і свята у червні / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

На порозі довгоочікуване сонячне літо. Цьогоріч воно, на жаль, затьмарене для українців війною. І всі наші думки спрямовані не на відпустку, відпочинок та свята , а на якнайшвидшу перемогу, яка і стане найголовнішим святом.

Про те, які державні свята та значущі для українців дати ми відзначаємо на початку літа, а також про вихідні дні читайте у нашій статті.

Реклама

Вихідні у червні 2022 року

Щороку українці отримували додаткові вихідні на честь державних свят. Однак у 2022 році всі додаткові вихідні у зв'язку з продовженням військового стану до 23 серпня додаткові вихідні скасовуються . Відповідні нормативи зазначені у статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Зокрема, цей закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні .

До цих днів відносяться:

Реклама

Свята у червні-2022

Пропонуємо до вашої уваги повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят та значущих дат, що відзначаються в Україні та світі у червні 2022 року. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних , яких стосуються ці дати.

День захисту дітей та Всесвітній день батьків
День захисту дітей та Всесвітній день батьків / Фото: Unsplash

1 червня – День захисту дітей та Всесвітній день батьків.

Реклама

4 червня – Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, а також День господарських судів.

5 червня – Всесвітній день довкілля, День працівників водного господарства та День працівників місцевої промисловості.

6 червня – День журналіста.

8 червня – Всесвітній день океанів, а ще Міжнародний день домогосподарки та домогосподаря.

9 червня – Міжнародний день друзів.

12 червня – День святої Трійці або П'ятидесятниця – велике православне свято, а також День працівників легкої промисловості та День працівників фондового ринку.

13 червня – Міжнародний день розповсюдження інформації про альбінізм.

14 червня – Всесвітній день донора крові.

День захисту людей похилого віку
День захисту людей похилого віку / Фото: Unsplash

15 червня – День захисту людей похилого віку.

16 червня – Міжнародний день сімейних грошових переказів.

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою.

19 червня – День медичного працівника, День батька та День фермера в Україні.

20 червня – Всесвітній день біженців.

21 червня – Міжнародний день йоги та День літнього сонцестояння.

22 червня – День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні.

23 червня – День державної служби ООН та День державної служби України.

25 червня – День митної служби України, Міжнародний день моряка, День дружби та єднання слов'ян.

26 червня – День молоді і День молодіжних та дитячих громадських організацій України, Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур, а також Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками.

27 червня – Всесвітній день рибальства.

28 червня – День Конституції України.

29 червня – Міжнародний день тропіків.

Раніше ми розповідали, коли буде свято Івана Купала у 2022 році. Також ми публікували прогноз ведичного астролога, яка дата закінчення війни в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Їх завжди супроводжує удача
Успішні знаки зодіаку
Близнюки
Близнюки
Козоріг
Козоріг
Козоріг
Козоріг
1 /2
Хто ще?
Місячний календар на тиждень
23 - 29 травня
Вплив на життя
Just do it
Город на підвіконні
Як вирощувати
Лайфхак тижня
Як чистити молоду картоплю
Дізнатися
Магнітні бурі у травні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Сприятливі дні у травні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Вихідні та свята у травні
Коли відпочиваємо?
Місячні дні у травні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти