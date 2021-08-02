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2 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

2 серпня, 07:25

Ольга Козачок

День святого пророка Іллі, Міжнародний день пам'яті геноциду ромів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 2 серпня.

2 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 2 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято, 2 серпня

Іменинники 2 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Опанас, Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Леонтій, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Феодор.

Який сьогодні церковне свято

2 серпня в православній церкві настає 7-й тиждень після П'ятидесятниці. Шанується пам'ять пророка Іллі. Знайдення мощей преподобномученика Афанасія Брестського.

У народі 2 серпня відзначався Ільїн день. Люди вірили, що Ілля Громовержець, катаючись по небу у вогняній колісниці, метає громи і блискавки і вражає нечисту силу, яка може сховатися у звірі і навіть у людині. На Іллю буває горобина ніч, коли весь час виблискують блискавки, а перелякані птиці метушаться навсібіч.

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Прикмети на 2 серпня

Цікаві і важливі події в Україні та 2 серпня

Хто народився 2 серпня

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