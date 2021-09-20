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20 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок
20 вересня, 07:25
День рекрутера, Луків день – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 20 вересня

20 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 20 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 20 вересня

  • День рекрутера – своє професійне свято щороку 20 вересня відзначають працівники кадрової індустрії.
  • День нафтовиків відзначається в Азербайджані.
  • День захисту дітей проводиться в Німеччині.
  • День вшанування людей похилого віку відзначається в Японії в третій понеділок вересня.

Іменинники 20 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євгеній, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Петро, Степан.

Яке сьогодні церковне свято

20 вересня у православній церкві відзначається передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Вшановується пам'ять мученика Созонта, преподобномученика Макарія Канівського, архімандрита Овруцького, Переяславського, апостолів від 70-х Євода й Онисифора, мученика Євпсихія, преподобного Луки.

Народне свято

У народі 20 вересня відзначався Луків день. У цей час саме повсюдно йшло прибирання, торгівля і заготівля цибулі на зиму. Цибулю разом із лушпинням заплітали в коси і підвішували до стелі для тривалого зберігання. Цибулею лікували багато хвороб. А ще в цей день обов'язково готували різноманітні страви з цибулі.

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Прикмети на 20 вересня

  • якщо спекти цибулину до Лукового дня – то вся цибуля на грядках висохне;
  • в Луків день не можна нікому позичати продукти і гроші;
  • також погана прикмета – освідчуватися;
  • якщо птахи летять низько над землею – зима буде холодною;
  • якщо на цибулі багато лушпиння – будуть сильні морози.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 вересня

  • 1519 – почалася перша кругосвітня експедиція Фернана Магеллана.
  • 1946 – вперше проведено Каннський кінофестиваль.
  • 1970 – радянська міжпланетна станція "Луна-16" здійснила перший забір ґрунту з Місяця.
  • 2008 – у Києві відкрився перший в Україні IMAX кінотеатр.

Хто народився 20 вересня

  • 1916 – Сід Чаплін, англійський письменник.
  • 1934 – Софі Лорен, італійська кіноактриса і співачка.
  • 1948 – Джордж Мартін, американський письменник-фантаст, сценарист і продюсер.

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