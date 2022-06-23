23 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

23 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 23 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? До того ж, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 23 червня:

Реклама

Міжнародний Олімпійський день (International Olympic Day) – проводиться з 1948 року на честь відродження сучасного олімпійського руху з метою пропаганди спорту та залучення до спортивного руху бажаючих у всьому світі незалежно від віку, статі та здібностей. – проводиться з 1948 року на честь відродження сучасного олімпійського руху з метою пропаганди спорту та залучення до спортивного руху бажаючих у всьому світі незалежно від віку, статі та здібностей.

День державної служби Організації Об'єднаних Націй (United Nations Public Service Day) – було проголошено ООН у 2003 році. В Україні також з 2003 року відзначається професійне свято держслужбовців.

Міжнародний день вдів (International Widow`s Day) – був організований з метою допомогти сім'ям без чоловіків.

Іменинники 23 червня

День ангела відзначають: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій.

Яке сьогодні церковне свято

Святий Тимофій / Фото: Pinterest

23 червня у православній церкві вшановується пам'ять священномученика Тимофія, єпископа Пруського, святителя Іоанна, преподобного Силуана, схимника Києво-Печерського, у Далеких печерах, мучеників Олександра, Антонини діви, преподобного Феофана Антіохійського, святителя Васіана.

Реклама

Народне свято

У народі 23 червня вшановувався Тимофій. У цей день люди стежили за станом природи. Вважалося, що треба бути уважним до знаків долі, бо цього дня відбуваються тривожні знамення.

Прикмети на 23 червня

знаки на Тимофія грозою загрожують;

якщо у цей день на току помітили мишей – рік буде голодним;

якщо в полі з'явилися вовки – це до загибелі худоби;

посуха на Тимофія – також поганий знак;

не можна виносити сміття з дому – до сварки.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 червня

1803 – у Франції спущений на воду перший пароплав.

1846 – день народження саксофону.

1894 – день утворення Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

1964 – день народження гімнастичного обручу.

1917 – Україна проголосила Перший Універсал Української Центральної Ради.

1998 – вперше у світі було проведено пересадку клітини людського мозку.

Хто народився 23 червня

1874 – Богдан Боднарський, український книгознавець, бібліограф.

1894 – Альфред Кінсі, американський біолог, основоположник сексології.

1931 – Григорій Кохан, український кінорежисер та сценарист.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.