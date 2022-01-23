23 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

23 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 23 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 23 січня

День почерку або День ручного письма (National Handwriting Day) – щорічно проводиться у світі 23 січня, у день народження американського державного діяча Джона Хенкока, який першим поставив підпис під Декларацією Незалежності.

або – щорічно проводиться у світі 23 січня, у день народження американського державного діяча Джона Хенкока, який першим поставив підпис під Декларацією Незалежності. Всесвітній день пирога (Pie Day) – неофіційне, але дуже смачне кулінарне свято, присвячене цьому виду випічки, спочатку з'явилося в Америці, але незабаром завоювало визнання у гурманів в усьому світі.

Іменинники 23 січня

День ангела сьогодні відзначають: Анатолій, Антип, Григорій, Зіновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.

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Яке сьогодні церковне свято

23 січня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Григорія Ніського, єпископа Ніського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського, святителя Феофана, Затворника Вишенського, преподобного Маркіана Константинопольського, пресвітера, преподобного Павла Комельського Обнорського, преподобного Макосія.

Народне свято

У народі 23 січня вшановувався Григорій, якого також називали літовказівником, бо за погодою цього дня судили про те, яким буде літо – дощовим чи посушливим.

Прикмети на 23 січня

на Григорія не можна викидати сміття і виносити золу, щоби не винести удачу з дому;

якщо на стогах лежить іній, літо буде сирим та холодним;

південний вітер на Григорія – до грозового літа;

Григор'єв день довгим інеєм рясен – влітку молоде жито зацвіте під дощ.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 січня

1793 – другий поділ Речі Посполитої між Російською імперією та Пруссією.

1895 – вперше на берег Антарктиди зійшли люди – капітан та пасажир норвезького судна "Антарктик".

1960 – Жак Пікар та Дон Волш на батискафі "Трієст" опустилися на дно Маріанської западини, досягнувши рекордної глибини 10916 м.

Хто народився 23 січня

1783 – Стендаль, французький письменник, основоположник психологічного роману.

1832 – Едуар Мане, французький художник імпресіоніст.

1891 – Павло Тичина, український радянський поет, перекладач, громадський і державний діяч.

1974 – Тіффані Тіссен, американська актриса кіно і телебачення, продюсер та режисер.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.