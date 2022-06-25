25 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

25 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 25 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 25 червня
- День митника України – святкується з 2020 року в день ухвалення Верховною Радою у 1991 році Закону про митну справу. Раніше це свято мало іншу назву – День митної служби України.
- Міжнародний день моряка (International Day of the Seafarer) – проводиться під егідою ООН з 2010 року та щорічно святкується людьми цієї професії.
- Всесвітній день вітіліго (World Vitiligo Day) - відзначається з метою звернути увагу на проблеми людей із цим захворюванням шкіри.
Іменинники 25 червня
День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Ганна, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан.
Яке сьогодні церковне свято
25 червня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Афонського, преподобних Іоанна, Андрія, Іраклемона та Феофіла.
Народне свято
У народі 25 червня вшановувався Петро Сонцеворот. Люди помічали: раз у цей період день стає коротшим, то сонце повертає на зиму, а ось літо – на спеку.
Прикмети на 25 червня
- спекотна погода на Петра – буде добрий сінокіс;
- якщо на Петра дощить – до мокрого покосу;
- на Петра час полоти хліба.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 червня
- 1951 – день народження кольорового телевізора.
- 1957 – день народження іграшки "літаюча тарілка".
- 1967 – перша трансляція на весь світ телепередачі – гурт The Beatles вперше виконав пісню All You Need Is Love.
Хто народився 25 червня
- 1907 – Зінаїда Хрукалова, українська актриса.
- 1963 – Джордж Майкл, англійський музикант, співак, композитор.
- 1975 – Лінда Карделліні, американська кіноактриса.
Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.