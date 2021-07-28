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28 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

28 липня, 07:25

Ольга Козачок

День хрещення Київської Русі-України, День боротьби з гепатитом, день святого Володимира – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 липня.

28 липня: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 28 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 28 липня

Іменинники 28 липня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Володимир, Петро.

Яке сьогодні церковне свято

28 липня в православній церкві шанується пам'ять рівноапостольного великого князя Володимира, у святому хрещенні Василія, мучеників Кирика та Улити, мученика Авудима, преподобного Іова Угольського.

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У народі 28 липня шанувалися Кирик і Улита. Цей день вважався серединою літа. Це було більше жіноче свято, тому що жінкам на Улиту належало добре відпочити.

Прикмети на 28 липня

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 липня

Хто народився 28 липня

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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