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28 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

28 июля, 07:25

Ольга Козачок

День крещения Киевской Руси-Украины, День борьбы с гепатитом, день святого Владимира – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 28 июля.

28 июля: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

Life Сегодня пишут, какой народный и православный праздник у украинцев 28 июля 2021 года. Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Какой сегодня праздник, 28 июля

Именинники 28 июля

День ангела сегодня отмечают: Василий, Владимир, Петр.

Какой сегодня церковный праздник

28 июля в православной церкви чтится память равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия, мучеников Кирика и Улиты, мученика Авудима, преподобного Иова Угольского.

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В народе 28 июля почитались Кирик и Улита. Этот день считался серединой лета. Это был больше женский праздник, потому что женщинам на Улиту полагалось хорошо отдохнуть.

Приметы на 28 июля

Интересные и важные события в Украине и мире 28 июля

Кто родился 28 июля

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

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