3 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день кавуна, день святих Онуфрія Мовчазного й Онисима затворника – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 3 серпня.

3 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 3 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Яке сьогодні свято, 3 серпня

Всесвітній день кавуна (Watermelon Day) – відзначають всі любителі цього солодкого літнього плода.

День прапора – святкує Венесуела.

День Незалежності – відзначає Нігер і Ямайка.

Іменинники 3 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Ганна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Семен, Федір, Юрій.

Яке сьогодні церковне свято

3 серпня в православній церкві шанується пам'ять пророка Єзекиїля, преподобних Симеона, Христа ради юродивого, та Іоана, співпосника його, преподобних Онуфрія Мовчазного й Онисима, затворника, Києво-Печерських, у Ближніх печерах.

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У народі 3 серпня шанувався Онуфрій Мовчазний. Існувало важливе правило: всю роботу цього дня виконувати мовчки, без зайвих слів. Селяни займалися засіками і заготівлею зерна на зиму.

Прикмети на 3 серпня

на Онуфрія під час роботи не можна розмовляти;

рясні роси на Онуфрія – до поганого врожаю льону;

на Онуфрія роса лежить до полудня.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 3 серпня

1492 – стартувала перша експедиція Христофора Колумба в Новий Світ.

1778 – в Мілані відкрилася будівля оперного театру "Ла Скала".

1959 – в СРСР відкрився перший Міжнародний кінофестиваль.

1971 – Пол Маккартні створив рок-гурт Wings.

Хто народився 3 серпня

1904 – Кліффорд Саймак, американський письменник-фантаст.

1963 – Джеймс Алан Гетфілд, американський музикант, засновник групи Metallica.

1967 – Матьє Кассовіц, французький актор, режисер, сценарист.

1992 – Карлі Клосс, американська супермодель.

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