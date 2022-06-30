30 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

30 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 30 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 30 червня
- Міжнародний день астероїда (International Asteroid Day) – проводиться під егідою ООН з 2016 року на згадку про Тунгуський метеорит з метою інформування про небезпеку цього космічного явища.
- Міжнародний день парламентаризму (International Day of Parliamentarism) – був організований ООН на згадку про першу міжнародну конференцію Міжпарламентського союзу 1889 року і покликаний удосконалювати інститути парламентаризму в усьому світі задля покращення життя людей.
- Міжнародний день соціальних мереж (#SMDay) – святкують усі люди, які тепер не уявляють свого життя без спілкування в мережі Інтернет.
Іменинники 30 червня
День ангела сьогодні відзначають: Йосип, Кирило, Максим, Микита, Пелагея, Савелій.
Яке сьогодні церковне свято
30 червня у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.
Народне свято
У народі 30 червня вшановувалися Мануїл та Савелій. Також цей день називався Сонцестой, тому що, за спостереженнями людей, у цей період сонце начебто завмирало у зеніті. А ще люди боялися розгулу нечистої сили, яка прагнула вморити людину.
Прикмети на 30 червня
- яскравий схід сонця – до багатого врожаю;
- вечірня веселка на Сонцестой – буде хороша погода;
- червоний захід сонця – до вітрів та негоди;
- якщо чується чийсь голос, у жодному разі не можна на нього відгукуватися.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 30 червня
- 1889 – засновано Міжпарламентський союз.
- 1908 – у Сибіру впав Тунгуський метеорит.
- 1910 – завершено прокладання телефонного кабелю між Європою та Південною Америкою.
- 1947 – у Німеччині розпочало роботу українське Наукове товариство імені Т. Шевченка.
- 1997 – в Англії вийшла друком перша книга про Гаррі Поттера.
Хто народився 30 червня
- 1891 – Стенлі Спенсер, англійський художник.
- 1907 – Роман Шухевич, український політичний діяч, голова УПА.
- 1914 – Володимир Челомей, український вчений, генеральний конструктор ракетно-космічної техніки.
- 1966 – Майк Тайсон, американський боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі.
Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.