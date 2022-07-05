5 липня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

5 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні
Яке народне і православне свято в українців 5 липня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 5 липня
- День трудоголіка (Workaholics Day) – відзначають люди, які повністю віддані роботі та готові жертвувати багато чим заради неї. Свято з'явилося в Америці і швидко поширилося по всьому світу. Його мета – показати людям негативні наслідки трудоголізму та закликати до зміни способу життя.
- День бікіні – шанувальники цього пляжного костюма, створеного паризьким модельєром Луї Реаром, відзначають у день демонстрації купальника у 1946 році танцівницею Мішелін Бернардіні. А названо його було на честь атола Бікіні, на якому в той час проводилися ядерні випробування, з натяком на те, що роздільний купальник справив на суспільство враження, порівнянне із ядерним вибухом.
Іменинники 5 липня
День ангела сьогодні відзначають: Василь, Гаврило, Геннадій, Григорій, Зінаїда, Уляна, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
5 липня у православній церкві вшановується пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, мучеників Зінона та Зіни, мучеників Галактіона та Юліанії.
Народне свято
У народі 5 липня вшановувався Євсєєв день. Цей період вважався сприятливим для чищення колодязів. А ще цього дня люди ходили до лісу та в'язали із гілок банні віники, які вважалися цілющими.
Прикмети на 5 липня
- на Євсея добре збирати лікарські трави;
- дощ на Євсея – буде багатий урожай хліба;
- місячна ніч та зоряне небо – також говорять про гарний урожай.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 5 липня
- 1687 – Ньютон опублікував закон всесвітнього тяжіння.
- 1946 – день народження купальника-бікіні.
- 1954 – Елвіс Преслі записав свою першу пісню That's All Right.
- 1991 – засновано посаду президента України.
Хто народився 5 липня
- 1810 – Фінеас Тейлор Барнум, американський шоумен, засновник цирку.
- 1820 – Вільям Ранкін, англійський фізик, механік, засновник термодинаміки.
- 1939 – Павло Морозенко, український актор театру та кіно.
Раніше ми публікували місячний календар на липень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на липень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.