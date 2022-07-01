Чим полити кущі малини, щоб ягоди не були червивими

Як захистити малину від черв'яків / Фото: Unsplash

Малина вважається невибагливою рослиною, яке при мінімальному догляді та витратах часу і сил дає чудові духмяні солодкі плоди .

Але, збираючи врожай, дачники іноді стикаються з неприємністю – усередині ягід виявляються черв'яки, і малина від цього втрачає всю свою привабливість. Відомими ворогами цього чагарника є малинний жук, гронна листовійка, малина муха.

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Що робити у цій ситуації? Існує кілька простих засобів, як врятувати малину від шкідників , про які ми розповімо у нашій статті.

Як позбавитися від черв'яків у малині: лайфхаки

Сода . Обробка малини харчовою содою дає гарний ефект. Візьміть кип'ячену воду та розчиніть у ній соду із розрахунку 5 ст. ложок на 10 л води. Остудіть розчин та обприскуйте кущі малини в період до цвітіння. Процедуру повторюйте 1 раз на 5-7 днів. Сода не зіпсує смаку та якості ягід, зате знищить черв'яків.

. Обробка малини харчовою содою дає гарний ефект. Візьміть кип'ячену воду та розчиніть у ній соду із розрахунку 5 ст. ложок на 10 л води. Остудіть розчин та обприскуйте кущі малини в період до цвітіння. Процедуру повторюйте 1 раз на 5-7 днів. Сода не зіпсує смаку та якості ягід, зате знищить черв'яків. Марганцівка . Приготуйте розчин із розрахунку 0,5 г на 10 л води. Розведений розчин має бути злегка рожевим. Періодично обприскуйте малину цим розчином.

. Приготуйте розчин із розрахунку 0,5 г на 10 л води. Розведений розчин має бути злегка рожевим. Періодично обприскуйте малину цим розчином. Гірчиця . Ще один спосіб поливу та обприскування – гірчичний розчин. Розведіть 20 г гірчиці на 10 л води.

. Ще один спосіб поливу та обприскування – гірчичний розчин. Розведіть 20 г гірчиці на 10 л води. Тютюн . Зробіть настоянку тютюну із розрахунку 200 г тютюнового листя на 10 л окропу. Залишіть настоюватися на 1 день, потім процідіть та використовуйте для обприскування кущів.

. Зробіть настоянку тютюну із розрахунку 200 г тютюнового листя на 10 л окропу. Залишіть настоюватися на 1 день, потім процідіть та використовуйте для обприскування кущів. Піжма . Для приготування настою додайте 350 г сушеної трави в 10 л окропу та проваріть іще 20 хвилин. Потім відвар остудіть, профільтруйте і використовуйте для обробки малини.

. Для приготування настою додайте 350 г сушеної трави в 10 л окропу та проваріть іще 20 хвилин. Потім відвар остудіть, профільтруйте і використовуйте для обробки малини. Рослини . Крім обробки чагарників їх можна убезпечити від навали шкідників, висадивши поруч із малинником цибулю та часник. Їхній сильний запах відлякує шкідливих комах, а натомість приваблює корисних – жужелиць та дзюрчалок.

Раніше ми розповідали, як застосовувати золу на городі. Також публікували прості та дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці.