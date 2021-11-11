Як зробити іграшки для кота: ТОП-10 прикольних ідей

Граючи з котом, ви не тільки розважите домашнього улюбленця, але й самі забудете про проблеми та власний поганий настрій.

Як зробити веселі іграшки для кота / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб удома ніхто не сумував – ні тварини, ні господарі, зробіть для них цікаві та прикольні іграшки з підручних засобів. Не тільки кошенята, а й солідні дорослі звірі зрадіють такому проведенню часу і згадають своє дитинство. Та й вам буде веселіше.

Як зробити іграшки для кота: лайфхаки

Лайфхак 1. Пір'я

Як зробити іграшки для кота / Фото: pinterest

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Кіт за природою – хижак, а тому просто обожнює пір'я у всіх його проявах . Можете закріпити кілька довгих пір'їн у картонній втулці і бутьте впевнені – через певний час кіт їх обов'язково витягне звідти.

Лайфхак 2. Підвіска

Як зробити іграшки для кота / Фото: pinterest

Зв'яжіть підвіску у вигляді пружинки з кулькою-брязкальцем на кінці і почепіть на дверну ручку , щоб вона крутилася, і кіт міг її дістати, але не зняти лапою. Його захопленню не буде меж.

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Лайфхак 3. Ключі

Як зробити іграшки для кота / Фото: pinterest

Якщо вам набридло щодня оновлювати порвані, розпатлані в мотлох іграшки, можете зробити більш довгограючий варіант, який не піддасться гострим пазурам і ще не скоро вийде з ладу. Візьміть непотрібні ключі і розвісьте їх на мотузці.

Лайфхак 4. Стрічки

Як зробити іграшки для кота / Фото: pinterest

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Стрічки, мотузочки, тасьма різних мастей і структури, прив'язані на таку конструкцію – ось щастя для кота! Коли він проходитиме під ними, вони зачеплять його по спині і викличуть живий інтерес. Слідкуйте лише, щоб вони не були занадто довгими, і тварина не заплуталася.

Лайфхак 5. Вудка

Як зробити іграшки для кота / Фото: pinterest

Бажаєте взяти участь у котячих розвагах і навіть керувати процесом? Тоді зробіть іграшку у вигляді вудки: на кінець лозинки прив'яжіть нитку з папірцем або помпончиком на кінці і "виужуйте" свого красеня з далекого кута.

Лайфхак 6. Кігтеточка

Як зробити іграшки для кота / Фото: pinterest

Наріжте смужок із гофрокартону з ящика. Скрутіть їх по спіралі, скріплюючи скотчем. Вийде чудова точила для гострих пазурів. Тільки потім готуйтеся посилено пилососити кімнату.

Лайфхак 7. Мишки

Як зробити іграшки для кота / Фото: pinterest

Зі щільної фетрової тканини можна пошити своєму улюбленцю мишку, і навіть не одну. Якщо хочете, щоб вона стала його улюбленою іграшкою, сховайте всередину наповнювача гранулу сухого котячого корму . Він почує його навіть через усі складки тканини.

Лайфхак 8. Клубок

Як зробити іграшки для кота / Фото: pinterest

Зі старого непотрібного одягу можна зробити обновку для тварини. Відріжте рукави або візьміть пасок, зв'яжіть тугими вузлами , киньте коту і покатайте по підлозі – він знайде йому застосування.

Лайфхак 9. Чорний ящик

Як зробити іграшки для кота / Фото: pinterest

"Чорний" – не тому, що так розфарбований, а тому що сповнений несподіванок для кота . Вам знадобиться коробка, в якій потрібно нарізати багато дірок за розміром котячої лапи. А всередину накидайте кульки від пінг-понгу або інші дрібничкі, які можна катати, але не можна дістати.

Лайфхак 10. Каштани

Як зробити іграшки для кота / Фото: pinterest

Гладкі, гримучі та чудово літають по підлозі ! Вам навіть робити нічого не потрібно – природа все вигадала за вас. Просто зберіть кілька каштанів, жолудів, шишок і складіть у високу ємність із бортиками. Не дивуйтеся, якщо потім знайдете ці іграшки на підлозі.

Раніше ми розповідали, як зробити креативні обновки з непотрібних гудзиків.