Що робити, щоб пісок не прилипав до ніг: літні лайфхаки

Якщо пісок після пляжу залишиться на ногах, ви ризикуєте натерти мозолі. Існують прості способи уникнути цієї неприємності.

Пісок на ногах / Фото: Unsplash

Класний відпочинок на літньому пляжі може затьмаритися неприємними відчуттями, коли на ногах залишився пісок, що ніяк не хоче струшуватися. Через це після пляжу важко вдіти будь-яке взуття.

По-перше, це неприємно, а по-друге ви ризикуєте до крові натерти ноги. Але існує напрочуд простий спосіб, при якому ви забудете про цю проблему.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Що робити, щоб позбутися піску на ногах: лайфхаки

Лайфхак 1. Присипка

Пісок на ногах / Фото: Pinterest

Тальк або дитяча присипка швидко вирішать проблему прилиплого піску. Візьміть мішечок із не дуже щільної тканини і насипте в нього тальк. Коли будете збиратися йти з пляжу, протріть ноги цим мішечком або ж припудріть стопи дитячою присипкою. Тальк має властивість добре вбирати всю вологу, тож навіть дрібні піщинки відпадуть самі собою, а ноги стануть чистими і гладкими.

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Лайфхак 2. Прогулянка

Пісок на ногах / Фото: Pinterest

Під рукою не виявилося присипки? Менш ефективний, але теж дієвий спосіб: просто прогуляйтеся босоніж по піску до місця виходу з пляжу. На гарячому піску ноги швидко висохнуть, тож залишиться їх тільки гарненько потерти одна об одну, а потім можна взуватися.

Лайфхак 3. Вода

Пісок на ногах / Фото: Pinterest

Якщо пісок занадто розпечений, по такому не дуже приємно гуляти босоніж, можна і обпектися. А в пляжних шльопанцях ноги залишаться вологими і пісок не відпаде. У цьому випадку вирішити проблему з допоможе вода. Сполосніть ноги на виході з пляжу і трохи почекайте, щоб вони висохли. Можна взуватися і вирушати додому.

Раніше ми ділилися лайфхаками, як довше зберегти продукти холодними на пляжі.