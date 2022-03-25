Що робити, якщо курки не несуть яйця – рекомендації та практичні поради

Що робити, щоб кури добре неслися / Фото: pexels.com
Курки – це не тільки м'ясо, а й яйця. Про те, як виростити продуктивних свійських птахів від висиджування яєць до дорослої несушки – ми писали.
Тепер практичні поради, які допоможуть стимулювати високу несучість.
Усе починається з вибору породи. Існують породи, які здатні нести від 320 до 370 яєць на рік.
Це породи ломан браун, легорн, хайсекс з білим і коричневим оперенням, тетра.
Курки будь-якої з цих порід перестають добре нестися, коли у них з'являється материнський інстинкт.
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Практичні поради для хорошої несучості
Один з найважливіших факторів – це вік несучки. Висока продуктивність у курей буває перший рік після початку кладки. Тож намагайтеся тримати молодих птахів.
Щоправда, найбільші яйця несуть кури у віці.
Побутові умови для хорошої несучості
У курнику має бути тепло. Температура 15-20 градусів. Приміщення потрібне регулярно провітрювати.
Світловий день курям потрібно забезпечувати 12-15 годин, тому дуже важливо, щоб у курнику було реле часу для автоматичного вмикання світла.
Не менш важлива площа курника, птахам потрібен простір. На один квадратний метр можна розміщувати не більше п'яти курей. Кількість гнізд – одна на 4-5 курей.
Як годувати несучок
Вранці. Бажано одразу після включення світла. Це можуть бути мішанки з варених овочів, висівок, зелені.
На вечерю давайте куркам зерно. Але щодня воно має бути різним: ячмінь, овес, пшениця.
Змішувати різні види зерна категорично не можна. Інакше птицю вибиратиме, що для неї здасться смачнішою.
Не годуйте курей тільки пшеницею, вони жирнітимуть і лінуватимуться нести яйця.
Молодим несушкам потрібно більше поживних речовин, які утримувати у мінеральних підкормках, пророщеному зерні, зелені.
Як відрізнити продуктивних несучок від інших
У хороших несучок;
- яскравий гребінь та горлові мочки;
- опуклі некаламутні очі;
- короткий потужний дзьоб;
- міцні ноги;
- відстань між ногами 5-7 см;
- великий живіт.