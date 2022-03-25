Що робити, якщо курки не несуть яйця – рекомендації та практичні поради

Що робити, щоб кури добре неслися / Фото: pexels.com

Курки – це не тільки м'ясо, а й яйця. Про те, як виростити продуктивних свійських птахів від висиджування яєць до дорослої несушки – ми писали.

Тепер практичні поради, які допоможуть стимулювати високу несучість.

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Усе починається з вибору породи. Існують породи, які здатні нести від 320 до 370 яєць на рік.

Це породи ломан браун, легорн, хайсекс з білим і коричневим оперенням, тетра.

Курки будь-якої з цих порід перестають добре нестися, коли у них з'являється материнський інстинкт.

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Поради та рекомендації знайшли у експертки smoldacha.

Практичні поради для хорошої несучості

Добре несуться молоді курки / Фото: pexels.com

Один з найважливіших факторів – це вік несучки. Висока продуктивність у курей буває перший рік після початку кладки. Тож намагайтеся тримати молодих птахів.

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Щоправда, найбільші яйця несуть кури у віці.

Побутові умови для хорошої несучості

На один квадратний метр можна розміщувати не більше п'яти курей / Фото: pexels.com

У курнику має бути тепло. Температура 15-20 градусів. Приміщення потрібне регулярно провітрювати.

Світловий день курям потрібно забезпечувати 12-15 годин, тому дуже важливо, щоб у курнику було реле часу для автоматичного вмикання світла.

Не менш важлива площа курника, птахам потрібен простір. На один квадратний метр можна розміщувати не більше п'яти курей. Кількість гнізд – одна на 4-5 курей.

Як годувати несучок

Не змішуйте кілька видів крупи, їх потрібно давати окремо / Фото: pexels.com

Вранці. Бажано одразу після включення світла. Це можуть бути мішанки з варених овочів, висівок, зелені.

На вечерю давайте куркам зерно. Але щодня воно має бути різним: ячмінь, овес, пшениця.

Змішувати різні види зерна категорично не можна. Інакше птицю вибиратиме, що для неї здасться смачнішою.

Не годуйте курей тільки пшеницею, вони жирнітимуть і лінуватимуться нести яйця.

Молодим несушкам потрібно більше поживних речовин, які утримувати у мінеральних підкормках, пророщеному зерні, зелені.

Як відрізнити продуктивних несучок від інших

У хороших несучок;