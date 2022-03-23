Як вирощувати курей – від вибору яєць для висиджування до курки-несучки

Запліднені яйця висиджуються трохи більше 21 дня. Виносити курчат на вулицю можна на четверту добу. Годувати вареним яйцем і зеленою цибулею, поїти – підсолодженою кип'яченою водою

Як вирощувати курей / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні, pexels.com

Домашній птах – кропітка, але дуже важлива справа для всіх, хто живе за межею міста. Яку з них вигідніше та найпростіше вирощувати – ми розповідали.

Цього разу зосередимося на курях. Особливий догляд, раціон та контроль за здоров'ям курчат тривають перші місяць-півтора їхнього життя. Тут важливо все – від умов утримання до раціону.

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Також варто контролювати здоров'я молодих курей, коли вони потраплять у курник.

Поради та рекомендації з каналу MiniFermer Птахівництво та фермерство.

Яйця та квочка

Яйця для висиджування мають бути без видимих недоліків / Фото: pexels.com

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Запліднені яйця мають бути чистими та однаковими, без візуальних недоліків. Хороше яйце треба помітити маркером.

Нормальна вага – 60 грамів, а відбирати для подальшого висиджування 3-4-денні.

Відібрані яйця висиджуватимуться квочкою понад 21 добу. У цей час починається масове вилуплювання.

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Буває, що не з усіх яєць вилуплюються пташенята. Візьміть таке яйце в руку, потрусіть у руці – і ви почуєте звук. Це означає, що яйце треба викинути.

Вилуплювання

Курчата прокльовують шкаралупу зверху по колу. Відкинувши кришку, вилазять. Буває, що шкаралупа дуже щільна та пташеняті складно вийти назовні.

У такому разі потрібно контролювати процес і допомогти курчаті звільнитися від шкаралупи.

Як це зробити. Дуже обережно, гострим лезом ножа, надбити шкаралупу. Курча в руки не брати, а повернути яйце до квочки. Пташеня має самостійно вилізти.

Після, за кілька годин, курча обсихає та починає самостійно бігати.

Як відрізнити майбутню курку від півня

Довжина пір'я на крилах майбутніх курок різна, у майбутніх півнів – однакова / Фото: pexels.com

Це можна зробити за кілька діб після вилуплювання. Дивіться на крила.

Якщо на них один ряд коротший за інший, – це майбутня курка. А коли довжина пір'я однакова – це майбутній півень.

Догляд на перших етапах життя

У перші дні життя курчатам необхідно тепло не менше 30 градусів. Можна помістити курчат у картонну коробку та підвісити теплову лампу.

На дно коробки застеліть чисті газети або тканину, міняйте їх, коли забрудняться.

Харчування курчат першу добу

Курчатам можна давати варене яйце, зелену цибулю, запарені крупи. / Фото: pexels.com

Привчати курчат до корму потрібно з перших днів. Таким чином ви підтримаєте та посилите їхній імунітет.

Першого дня дрібно наріжте варене яйце. Другого дня – дайте дрібно нарізані яйце та зелену цибулю. Третього дня – нарізані яйце, зелену цибулю та ошпарене пшоно.

Годувати пташенят потрібно шість разів на день і чергувати меню.

Вода. Вона має бути кип'яченою і злегка підсолодженою. На один літр окропу одна столова ложка цукру.

У наступні дні можна вводити до раціону кисломолочний сир і комбікорм.

Вареними яйцями годувати до 5 днів, кисломолочним сиром – до 14 днів.

Далі поступово додавайте варену картоплю, моркву, чорний хліб, ячну, пшеничну, кукурудзяну крупи.

Усі крупи варяться в пропорції 1:1 з водою. Крупу потрібно довести до кипіння та одразу вимкнути вогонь.

До 14 днів життя пташенят годуйте їх п'ять разів на день. Потім, до місяця життя, чотири рази на день. Двічі на тиждень додавайте в раціон дрібно різану цибулю.

Не менш важливо – це зовнішній вигляд пташенят.

Як визначити стан здоров'я пташенят

Уважно спостерігайте за задньою частиною. Щоразу, коли бачите, що послід прилип, знімайте.

Якщо є курчата, які важко стоять на лапках або опускаються, зв'яжіть їх ниткою на кілька днів. За такими пташенятами потрібен постійний контроль.

Вирощування пташенят від 3 днів до 1,5 місяця

На вулицю курчат можна виносити на 4-5 день після вилуплювання / Фото: pexels.com

На четверту добу після вилуплювання курчат можна виносити надвір. Ідеально, якщо у вас буде щільна коробка, розділена на два відсіки.

Один відсік без дна – так пташенята почнуть клювати свіжу траву. Другий відсік – з дном, щоби пташенята знали, де їм можна погрітися.

Якщо вночі прохолодно, переганяйте курчат у відсік з дном і накривайте плівкою. Коробку пересувайте на нове місце кожні 1-2 дні.

Вода та комбікорм дрібної фракції (добре подрібнений) мають завжди бути в коробці.

Життя курчат після місяця життя

У цей період курка починає клювати курчат, її потрібно відсадити. Коли курчатам виповниться 1,5 місяці, треба перенести їх у загальний курник. Робіть ввечері після вимкнення світла.

Спочатку дорослі кури відганятимуть курчат, не підпускатимуть до годівниць.

Потрібно розставити годівниці та ємностей з питтям по різних місцях.

Годувати їх треба так само, як і інших курей.

Як підтримувати здоров'я молодих курей

Для профілактики давайте молодим курям нарізану цибулю / Фото: pexels.com

Це забезпечить дерев'яна зола з вугіллям у курнику, річковий пісок з дрібними камінчиками, мушлі, сіно та стружка на підлозі, світло, що горить 16 годин на добу та вода.

Профілактика від хвороб . Кури будуть здорові, якщо один раз на місяць, для профілактики, давати їм дрібно нарізану цибулю. На 10 курей – 300 грамів цибулі.

Від паразитів допоможе вапно у місцях, де кури сплять. Вапнувати потрібно в темний час.