Що робити, якщо набрякають ноги у поїздці

Набрякають ноги в поїздці - що робити / Фото: Колаж: Сьогодні,

У тривалій поїздці на далекі відстані людям доводиться довгий час сидіти в одній позі, якщо це не вагон поїзда, де можна трохи розім'ятися і навіть полежати.

Одні легко переносять довгу нерухомість у транспорті, для інших же подорож перетворюється на справжню муку , тому що вони відчувають втому, дискомфорт, оніміння і набряклість ніг.

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Довга нерухомість провокує набряклість ніг / Фото: istockphoto

Нерухомість та тривале перебування у вимушеній позі провокує застій крові у венах, порушення кровообігу і як наслідок – ноги набрякають.

Існує кілька ефективних методів, які можуть полегшити цей стан

Щоб звести дискомфорт від подорожі до мінімуму, бажано запастись компресійною білизною , що допоможе уникнути набряклості.

, що допоможе уникнути набряклості. У дорогу обов'язково вибирайте зручне та комфортне взуття без високих підборів, оптимально – спортивного стилю.

Зручне взуття полегшить стан ніг / Фото: pexels

без високих підборів, оптимально – спортивного стилю. Крім безпосередньо взуття, весь одяг має бути зручним та вільним, щоб не облягав і не передавлював судини та не заважав нормальній циркуляції крові.

та вільним, щоб не облягав і не передавлював судини та не заважав нормальній циркуляції крові. Також можна полегшити стан, розслабивши шнурки , розстебнувши змійку або повністю знявши взуття.

, розстебнувши змійку або повністю знявши взуття. Добре, якщо у вас вийде помасажувати стопи , кісточки, гомілки.

Масаж корисний для ніг / Фото: istockphoto

, кісточки, гомілки. Ще краще, якщо дозволяють умови (наприклад, в автомобілі), підняти ноги на рівень вище за серце.

на рівень вище за серце. Дорогою можна періодично виконувати вправи : рухати ступнями, перекочувати їх із носків на п'яту, із зовнішнього на внутрішній бік, почергово розслабляти та напружувати м'язи ніг.

: рухати ступнями, перекочувати їх із носків на п'яту, із зовнішнього на внутрішній бік, почергово розслабляти та напружувати м'язи ніг. Спробуйте діафрагмальне дихання : на вдиху – надути живіт, щоб черевна стінка піднялася. На видиху – живіт утягнути. Така вправа покращить відтік венозної крові від ніг.

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