Що робити, якщо пробило шину в дорозі: поради автомобілістам

Пробило колесо – що робити / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Кожен автомобіліст схильний до ризику, що в дорозі може проколотися колесо . Значно гірша ситуація, якщо в цей момент із собою немає запаски. Що робити, якщо ви пробили шину на дорозі? Читайте кілька корисних порад у нашій статті.

Як полагодити проколоте колесо: лайфхаки

Лайфхак 1. Шини RSC

Якщо на вашій шині є напис RSC – вам пощастило. Завдяки технології RunFlat System борти покришки мають спеціальне посилення, що дозволяє рухатися без шкоди для диска навіть на повністю спущеній гумі. А значить, ви можете проїхати ще до 100 км і дістатися найближчого шиномонтажу, щоправда, зі швидкістю не більше 80 км/год.

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Лайфхак 2. Герметик

У багажнику завжди має бути герметик , який наповнює колесо спеціальним складом та пломбує проколи діаметром до 4,5 мм. За твердженням виробників, під час руху на такому колесі немає розбалансування і немає обмеження за швидкістю, але все-таки варто їхати обережніше.

Лайфхак 3. Набір для ремонту

У вашому наборі для ремонту мають бути спеціальні армовані джгути , що дозволяють виконати ремонт у польових умовах і за короткий час. Такий джгут поміщається у місце проколу шини, і вона не спускатиме повітря, що дозволить уникнути ремонту на шиномонтажі.

Лайфхак 4. Насос

Якщо до автосервісу не дуже далеко, а пошкодження шини незначні, можна підкачати колесо і поспостерігати, як воно знову здувається. Якщо гума спускає повільно , ви маєте шанс дуже акуратно доїхати до шиномонтажу. Періодично зупиняйтеся та перевіряйте стан колеса.

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Лайфхак 5. Цвях у колесі

Якщо після огляду покришки ви помітили, що в ній застряг цвях або шуруп, не поспішайте витягувати їх . Часто ці предмети блокують вихід повітря і шина спускає дуже повільно. Крім того, у безкамерному колесі рідина, що знаходиться всередині, при контакті з повітрям швидко густіє, і колесо самовулканізується. Тож якщо повітря більше не виходить, можете підкачати колесо і дістатися найближчої майстерні.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо закінчився бензин.