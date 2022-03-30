Що робити, якщо закінчився бензин: поради автомобілістам

Закінчився бензин: що робити / Фото: Pixabay

На Водіїв чекає чимало складних ситуацій у дорозі. Одна з них – коли пальне закінчується або вже закінчилося зовсім, а їхати треба. Що робити? Навіть у такому разі є вихід і не один.

Очевидний знак того, що пальне в баку закінчується – це індикатор на панелі приладів . Залежно від моделі, автомобіль сигналить про низький рівень пального. Залишків може вистачити на кілька кілометрів, що дозволить знайти заправку та поповнити запаси.

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Що робити, якщо закінчився бензин у машині: лайфхаки

Лайфхак 1. Залишки пального

Про те, що закінчується бензин, кажуть датчики

Поки бак повністю не спорожнів, ви можете трохи заощадити, щоб дотягнути до найближчої АЗС . Для цього відключіть усе, що збільшує витрати палива, наприклад, кондиціонер. Оптимальна швидкість руху – в межах 80-100 км на годину, не гальмуйте і не розганяйтеся різко, інакше витрата зростає.

Лайфхак 2. Зупинка

Закінчується бензин: як поводитися на дорозі / Фото: unsplash

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Щоб не стати посеред траси, постарайтеся вчасно виправити на парковку або хоча б на узбіччя . Як тільки після сигналів ви відчуєте тряску або почуєте шум, рухайтеся до узбіччя і намагайтеся якнайшвидше припаркуватися.

Лайфхак 3. Заправка

Немає бензину: що робити / Фото: pixabay / Фото: Pixabay

У вашому багажнику завжди має бути каністра – металева , за правилами протипожежної безпеки. Чудово, якщо вона повна, тоді просто влийте вміст у бак. З порожньою каністрою вирушайте на пошуки пального, наприклад, до найближчої заправки.

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Лайфхак 4. Водії

Попросіть бензин у водіїв / Фото: pixabay

Можна спробувати роздобути трохи бензину у водіїв, що проїжджають . Наприклад, у багатьох таксистів у багажнику про запас може бути каністра з бензином, і вони можуть поділитися. Або попросити накачати трохи палива у господаря старої марки авто.

Лайфхак 5. Буксир

Якщо немає бензину, можна відбуксирувати авто / Фото: pinterest

Якщо заправок поблизу не виявилося, вам знадобиться буксирувальний трос і знову ж таки стороння допомога. Постарайтеся зупинити машину, що проїжджає, і попросіть водія дотягнути вас на буксирі до найближчої АЗС.

Лайфхак 6. Сервіс

Якщо допомоги чекати немає звідки, зателефонуйте до найближчої автомайстерні чи у спеціальну службу допомоги на дорозі. Зрозуміло, що це не дешево, але вони надійно зможуть вирішити вашу проблему.

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