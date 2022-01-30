Що говорити, коли пропонуєте руку і серце

Як красиво зробити пропозицію руки і серця / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Одні закохані чоловіки не прив'язуються до жодних дат, а самі створюють свято, щоб освідчитися. Інші ж вичікують, шукають привід або слушний символічний день. Наприклад, день знайомства, день народження своєї коханої, цікаву дату в календарі або День Святого Валентина.

Саме на порозі 14 лютого – свято всіх закоханих і чудовий привід, щоб освідчитися своїй обраниці.

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Чуттєва пропозиція руки і серця / Фото: pinterest

Але, як правило, і ті, й інші у найвідповідальніший момент освідчення у коханні від хвилювання губляться і не знають, що сказати. До такої важливої події у вашому житті краще підготуватися заздалегідь. Адже потім ви вдвох не раз будете згадувати, як це було, і навіть розповідати своїм дітям.

Ми зібрали для вас найкращі вірші і прозу – зворушливі і чуттєві слова, які говорять, коли пропонують руку і серце.

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Щирі пропозиції руки і серця

***

Ты для меня, как лучик света,

Ты для меня, как небеса,

Ты лучшая на белом свете,

И я люблю твои глаза.



Ты на Земле одна такая.

Мне счастья без тебя не знать.

Ты близкая мне и родная,

И я хочу тебе сказать.



Рука и сердце вот мои,

Они тебе принадлежат,

Прими сей дар моей любви,

Какой ответ ты можешь дать?

Пропозиція руки і серця: ідеї, вірші й ефектні слова / Фото: Depositphotos

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***

Дорога, у багатьох людей настає такий момент, коли усвідомлюєш, що твоє життя неможлива без людини. Я зрозумів, що я не зможу і дня без тебе провести, я твердо впевнений, що хочу далі йти по життю лише з тобою. Ти відігріла мою душу, і я пропоную тобі руку і серце. Кохана, виходь за мене, і ми побудуємо міцну щасливу сім'ю, ми народимо дивовижних діточок і станемо чудовими батьками, ми кожен день будемо дарувати одне одному радість, ніжність і любов. Ти згодна?

Ефектні слова для освідчення в прозі / Фото: pinterest

***

Мне без тебя уже не жить.

Я смог так сильно полюбить,

Что лишь одной тобой живу,

И вижу лишь тебя одну.



Какой же смысл дальше ждать?

И вот осмелюсь я сказать:

"Хочу дышать тобой одной.

Прошу я, стань моей женой!"

Красива пропозиція руки і серця / Фото: pinterest

***

Сьогодні хочу я тобі зізнатися,

Що ти мій світ і просто ідеал,

З тобою поруч мрію прокидатися,

Таких, як ти, раніше я не зустрічав!

Тому без жалю й сумніву краплини

Тобі скажу: зі мной нарешті будь!

Ти стань мені коханою дружиною,

І розпочнем з тобою довгу путь!

Що говорити, коли освідчуєшся: щирі вірші /Фото: pinterest

***

Кохана, я думаю, в твоєму житті було багато різних цікавих подій, заходів та пропозицій. Але я хочу запропонувати тобі стати найголовнішою жінкою в моєму житті, моєю королевою, моєю супутницею на шляху надій і мрій до нашого спільного щастя і благополуччя. Кохана, я пропоную тобі свою руку і своє серце. Знай, моя рука завжди міцно триматиме твою і ніколи не дасть тобі впасти, а серце завжди битиметься, щоб робити тебе щасливою. Будь моєю дружиною.

Що потрібно говорити, коли робиш пропозицію руки і серця / Фото: pinterest

***

Про почуття свої не можу вже мовчати,

Люблю тебе – і хочу це сказати,

Я знаю точно: доля ти моя,

І хочу, щоб у нас була сім'я!

Чекати більше я уже не в силах,

Мені без тебе цілий світ не милий.

Скажу ось так, як відчуваю я:

Виходь за мене, доля ти моя!

Чуттєва пропозиція руки і серця у віршах / Фото: pinterest

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