Що подарувати вчителю: ідеї та поради до свята

День вчителя 2021: ідеї подарунків / Фото: Колаж: Сьогодні

Як ми вже зазначили, у цьому році День вчителя випадає на неділю, а значить, що вітати викладачів всі будуть в п'ятницю. Крім квітів, вчителям зазвичай дарують солодощі, кімнатні рослини, книги.

Ми склали більш різноманітний список символічних і бюджетних речей, які сподобаються практично будь-якому вчителеві.

Що подарувати вчителю

Реклама

Ідея №1

Хороший подарунок – корисний подарунок. Зберіть набір з канцелярського приладдя, яким точно завжди користується ваш учитель. Вибирати краще не найдешевші предмети, щоб вони довше послужили, складіть їх в коробку зі стрічкою або бантом.

Реклама

Ідеї подарунків вчителю

Ідея №2

Ручка. Це головний інструмент будь-якого викладача, який також часто потрібен – ручки губляться, в них закінчується чорнило. Подаруйте вчительці красиву ручку, якою захочеться писати якомога частіше. Можна навіть замовити гравіювання – так вийде справжній сюрприз.

Що подарувати на День вчителя / Фото: Pinterest

Ідея №3

Блокнот, він же щоденник. Рекомендуємо обирати блокнот з твердою обкладинкою, на спіралі або стандартній склейці. Не варто дарувати вчителю блокнот з малюнками, а краще знайти класичний, з чистими листами, в лінійку або дрібну точку.

Що подарувати вчителю / Фото: Pinterest

Ідея №4

Подаруйте чашку – чайну або кавову, з блюдцем або без. Сувенір також можна виготовити на замовлення – з написом або принтом. Головне – знати вподобання вчителя.

Ідеї подарунків до Дня вчителя / Фото: keepitpersonal.co.uk

Ідея №5

Приємна дрібниця для столу, яка буде радувати око вчителя. Наприклад, це може бути прес-пап'є у формі прозорого шара, з квітами всередині або в формі архітектурних пам'яток, що теж буде виглядати дуже красиво.

Що подарувати вчительці / Фото: mignews.com.ua

Ще новини на тему: