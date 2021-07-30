30 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 30 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Яке сьогодні свято 30 липня
- День системного адміністратора (System Administrator Appreciation Day, SAAD) – щорічно День сисадміна відзначається в останню п'ятницю липня.
- Міжнародний день дружби (International Day of Friendship) – встановлений під егідою ООН і відзначається відповідно до культурних традицій різних країн.
- Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми (World Day against Trafficking in Persons) – проголошений ООН у 2013 році з метою підвищення обізнаності про жертв торгівлі людьми та захисту їхніх прав.
Іменинники 30 липня
День ангела сьогодні відзначають: Вероніка, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина.
Яке сьогодні церковне свято
30 липня в православній церкві шанується пам'ять великомучениці Марини (Маргарити). Перенесення мощей преподобного Лазаря Галисійського.
У народі 30 липня шанувалися Марина з Лазарем. Вважалося, що це час частих блискавок і блискавиць на небі.
Прикмети на 30 липня
- Марина з Лазарем настали – час гроз і пізніх сінокосів;
- якщо на Марію Лазореву спалахують блискавки без грому – це до пожеж і негоди;
- з грозами йде липень;
- яка погода в цей і наступні три дні, такою буде осінь.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 липня
- 1502 – перша зустріч мореплавця Христофора Колумба з народом майя.
- 1895 – у Львові відкрився етнографічний музей.
- 1898 – день народження кукурудзяних пластівців.
- 1924 – в Україні затверджений Цивільно-процесуальний кодекс.
Хто народився 30 липня
- 1863 – Генрі Форд, американський промисловець, засновник однойменної автомобільної компанії.
- 1947 – Арнольд Шварценеггер, американський кіноактор, культурист, політик.
- 1948 – Жан Рено, французький актор.
- 1970 – Крістофер Нолан, американський режисер.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.