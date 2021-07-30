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30 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 липня, 07:25
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Міжнародний день дружби, День сисадміна, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 30 липня.
30 липня: яке сьогодні свято
30 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 30 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 30 липня

  • День системного адміністратора (System Administrator Appreciation Day, SAAD) – щорічно День сисадміна відзначається в останню п'ятницю липня.
  • Міжнародний день дружби (International Day of Friendship) – встановлений під егідою ООН і відзначається відповідно до культурних традицій різних країн.
  • Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми (World Day against Trafficking in Persons) – проголошений ООН у 2013 році з метою підвищення обізнаності про жертв торгівлі людьми та захисту їхніх прав.

Іменинники 30 липня

День ангела сьогодні відзначають: Вероніка, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина.

Яке сьогодні церковне свято

30 липня в православній церкві шанується пам'ять великомучениці Марини (Маргарити). Перенесення мощей преподобного Лазаря Галисійського.

У народі 30 липня шанувалися Марина з Лазарем. Вважалося, що це час частих блискавок і блискавиць на небі.

Прикмети на 30 липня

  • Марина з Лазарем настали – час гроз і пізніх сінокосів;
  • якщо на Марію Лазореву спалахують блискавки без грому – це до пожеж і негоди;
  • з грозами йде липень;
  • яка погода в цей і наступні три дні, такою буде осінь.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 липня

  • 1502 – перша зустріч мореплавця Христофора Колумба з народом майя.
  • 1895 – у Львові відкрився етнографічний музей.
  • 1898 – день народження кукурудзяних пластівців.
  • 1924 – в Україні затверджений Цивільно-процесуальний кодекс.

Хто народився 30 липня

  • 1863 – Генрі Форд, американський промисловець, засновник однойменної автомобільної компанії.
  • 1947 – Арнольд Шварценеггер, американський кіноактор, культурист, політик.
  • 1948 – Жан Рено, французький актор.
  • 1970 – Крістофер Нолан, американський режисер.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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