30 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день дружби, День сисадміна, Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 30 липня.

30 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народне і православне свято в українців 30 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 30 липня

День системного адміністратора (System Administrator Appreciation Day, SAAD) – щорічно День сисадміна відзначається в останню п'ятницю липня.

Міжнародний день дружби (International Day of Friendship) – встановлений під егідою ООН і відзначається відповідно до культурних традицій різних країн.

Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми (World Day against Trafficking in Persons) – проголошений ООН у 2013 році з метою підвищення обізнаності про жертв торгівлі людьми та захисту їхніх прав.

Іменинники 30 липня

День ангела сьогодні відзначають: Вероніка, Лазар, Леонід, Маргарита, Марина.

Яке сьогодні церковне свято

30 липня в православній церкві шанується пам'ять великомучениці Марини (Маргарити). Перенесення мощей преподобного Лазаря Галисійського.

У народі 30 липня шанувалися Марина з Лазарем. Вважалося, що це час частих блискавок і блискавиць на небі.

Прикмети на 30 липня

Марина з Лазарем настали – час гроз і пізніх сінокосів;

якщо на Марію Лазореву спалахують блискавки без грому – це до пожеж і негоди;

з грозами йде липень;

яка погода в цей і наступні три дні, такою буде осінь.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 30 липня

1502 – перша зустріч мореплавця Христофора Колумба з народом майя.

1895 – у Львові відкрився етнографічний музей.

1898 – день народження кукурудзяних пластівців.

1924 – в Україні затверджений Цивільно-процесуальний кодекс.

Хто народився 30 липня

1863 – Генрі Форд, американський промисловець, засновник однойменної автомобільної компанії.

1947 – Арнольд Шварценеггер, американський кіноактор, культурист, політик.

1948 – Жан Рено, французький актор.

1970 – Крістофер Нолан, американський режисер.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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