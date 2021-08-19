День прапора: дата, історія і традиції

День українського прапора - дата, історія і традиції / Фото: Depositphotos

Щороку напередодні Дня Незалежності українці відзначають одне з найважливіших свят – День прапора. Повністю це свято називається День Державного прапора України.

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День прапора України: дата

День українського прапора відзначається щороку 23 серпня. На загальнодержавному рівні свято встановлене указом президента України Леоніда Кучми 2004 року.

День прапора України: історія

Першим задокументованим використанням жовтого і синього кольорів був герб Львівської землі. У Грюнвальдській битві 1410 року проти хрестоносців билися і підрозділи, сформовані на землях, що входять до сучасної України.

проти хрестоносців билися і підрозділи, сформовані на землях, що входять до сучасної України. У XVI-XVII століттях запорізькі козаки використовували хоругви різних кольорів, проте з XVIII століття стали використовувати переважно жовто-блакитні.

стали використовувати переважно жовто-блакитні. Деякі дослідники вважають відправною точкою розвитку нинішнього національного прапора України 1848 рік , коли під час революції в Австрійській імперії Головною руською радою у Львові вперше був використаний жовто-синій прапор.

, коли під час революції в Австрійській імперії Головною руською радою у Львові вперше був використаний жовто-синій прапор. У 1918 році офіційним прапором нової української держави став прапор з таким порядком смуг: зверху розташовувалася синя, внизу – жовта.

офіційним прапором нової української держави став прапор з таким порядком смуг: зверху розташовувалася синя, внизу – жовта. Раніше День прапора святкували тільки в Києві. Столиця відзначала це свято раніше 24 серпня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над Київською міськадміністрацією.

синьо-жовтий прапор було піднято над Київською міськадміністрацією. 18 вересня 1991 року президія Верховної Ради України своєю постановою фактично надав синьо-жовтому полотнищу статус офіційного прапора країни. З цього дня під цим прапором починають зустрічати іноземних гостей, приймати присягу військовослужбовці, працювати посольства України, він вивішується в ООН.

президія Верховної Ради України своєю постановою фактично надав синьо-жовтому полотнищу статус офіційного прапора країни. З цього дня під цим прапором починають зустрічати іноземних гостей, приймати присягу військовослужбовці, працювати посольства України, він вивішується в ООН. 28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову, в якому описано, що Державний прапор України "являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої – синього кольору, нижньої – жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3".

День прапора – дата, історія і традиції / Фото: Pixabay

23 серпня 1991 року , після провалу путчу в Москві, група народних депутатів внесла синьо-жовтий український стяг до сесійної зали Верховної Ради. Освячення Національного прапора було проведено священиком Петром Бойком. Саме до цієї події і прив'язаний указ президента України Леоніда Кучми, про який говорилося вище.

, після провалу путчу в Москві, група народних депутатів внесла синьо-жовтий український стяг до сесійної зали Верховної Ради. Освячення Національного прапора було проведено священиком Петром Бойком. Саме до цієї події і прив'язаний указ президента України Леоніда Кучми, про який говорилося вище. Пізніше президент України Віктор Ющенко вніс зміни до цього указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні.

День прапора України: традиції

На честь свята українського прапора здійснюється комплекс урочистих заходів, зокрема проведення щороку 23 серпня о 9:00 офіційної церемонії підняття Державного прапора України в обласних і районних центрах, інших населених пунктах України за участю діячів науки і культури, представників міжнародних, громадських, релігійних організацій, політичних партій.

Звичайні громадяни та діаспора, підприємства, державні установи та організації вивішують Державний прапор України.

День прапора України: значення

Державний прапор України – офіційний державний символ України (поряд з гербом і гімном), а також один з національних символів українців.

Згідно з популярною сучасною інтерпретацією, жовтий колір символізує пшеничні поля, а синій – ясне небо над ними. Український прапор уособлює одвічне прагнення народу до миру, праці, краси і багатства рідної землі.

Існують і інші трактування значення національного прапора України – символ двох головних стихій: води і вогню.

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З релігійної точки зору синій колір – Божа сила, а жовтий – це віра.

Існує ще й сакральна версія тлумачення колірної гами, відповідно до якої жовтий позначає сонячне, вогненне і творчо-активне божественне начало, а синій – щось консервативне, пасивне, що вимагає активізації. Але це не дуже популярні значення кольорів українського прапора.

До речі, серед прапорів слов'янських країн тільки український і боснійський не мають червоного кольору.

День прапора України: легенди

Легенда передає, що кольори нинішнього українського прапора з'явилися завдяки ще трипільцям під час Великого переселення народів.

Інша легенда розповідає, що синьо-жовтий прапор подарувала українцям Галичини австрійська імператриця.

Згідно з деякими твердженнями, нинішній варіант прапора неправильний, адже спочатку жовта смуга була зверху, а синя – знизу, що, на відміну від нинішнього варіанту, повністю відповідало законам геральдики.

І таких переказів і точок зору ще чимало, і всі вони мають прихильників і противників.

Дивіться відео про святкування Дня прапора України минулого року

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