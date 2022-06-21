День літнього сонцестояння-2022: що не можна робити

День літнього сонцестояння: що можна, а що не можна робити / Фото: Unsplash

Сьогодні, 21 червня настав найдовший день у році – День літнього сонцестояння . Це час, коли світом править сонце та світло, а ось для темряви відведено зовсім короткий термін. Але далі з кожним днем світловий час, на жаль, буде зменшуватися, а ніч, навпаки, зростатиме.

Люди здавна вірили, що День літнього сонцестояння – слушна дата, щоб змінити життя на краще , прийняти важливе рішення, зробити щось значуще, щоб привернути до себе щастя та удачу.

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Водночас, цей день нашпигований безліччю заборон, порушити які не можна. Як правильно поводитися, що можна, а що категорично не можна робити у День літнього сонцестояння , 21 червня, щоб не спричинити неприємності, читайте в нашій статті.

День літнього сонцестояння: що можна, а що робити не можна

Цього дня не можна проспати світанок , тому що це найсильніший момент в енергетичному сенсі, коли думки можуть матеріалізуватися, а бажання – здійснитися.

, тому що це найсильніший момент в енергетичному сенсі, коли думки можуть матеріалізуватися, а бажання – здійснитися. Не можна тримати заштореними вікна , інакше сонце життя мине і не зазирне в них.

, інакше сонце життя мине і не зазирне в них. Не варто користуватися лампочками , а краще віддати перевагу живому вогню – багаттю і свічкам.

, а краще віддати перевагу живому вогню – багаттю і свічкам. Стежте за своєю розмовою і намагайтеся уникати формулювань із часткою "не" . Фрази мають бути життєстверджуючими.

. Фрази мають бути життєстверджуючими. Не треба вдягати на себе чорний одяг . Віддайте перевагу сонячним відтінкам, щоб привернути його енергію – жовтий, червоний, оранжевий колір.

. Віддайте перевагу сонячним відтінкам, щоб привернути його енергію – жовтий, червоний, оранжевий колір. Ви маєте собі подобатися, тож женіть геть депресію, зневіру та тугу .

. У День літнього сонцестояння категорично не можна сваритися, скандалити та кричати.

та кричати. У жодному разі не пригнічуйте свої творчі пориви та бажання . Природа у цей день сама диктує, що вам краще. Тому прислухайтеся до своєї інтуїції.

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