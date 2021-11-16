День працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні: історія і найкращі привітання

З Днем працівників радіо, телебачення і зв'язку в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Сьогодні, 16 листопада, Україна відзначає професійне свято – День працівників радіо, телебачення та зв'язку . Тож усі фахівці, чия праця пов'язана з галуззю телебачення, радіо, і телекомунікації в нашій країні вправі отримувати привітання на свою адресу.
Що це за день, чому ця дата обрана для святкування, яка у нього історія і значення, читайте у нашій статті. А ще обов'язково привітайте своїх знайомих, друзів та рідних , для яких сьогоднішній день – святковий. А ми зібрали прикольні, гарні і душевні картинки, листівки, вірші й побажання у День працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні.
Історія свята працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні
Свято отримало статус офіційного і державного у листопаді 1994 року . Це сталося після підписання президентом Указу №667/94 "Про день працівників радіо, телебачення та зв'язку". Згідно з ним, свято стало щорічно відзначатися 16 листопада.
Взагалі передумовою появи свята стала дата 7 травня, яка відзначалася з 1945 року, ще за радянських часів, як День радіо на честь 50-річного ювілею винаходу Олександром Поповим радіо , яке тоді іменувалося як "прилад, призначений для показу швидких коливань в атмосферній електриці".
Пізніше, ще через півстоліття, у 1994 році, з ініціативи працівників Укртелерадіокомпанії свято в нашій країні було перенесено на 16 листопада. Саме цього дня 1924 року у Харкові вийшла в ефір перша передача Українського радіо .
Незабаром цього дня разом із українськими журналістами та працівниками сфери радіо стали святкувати також телевізійники, представники інтернет-ЗМІ, спеціалісти зв'язку , що забезпечують роботу телефонних мереж та мереж Інтернет.
Найкращі вітання в День телебачення, радіо та працівників зв'язку у прозі своїми словами
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Прийміть вітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку України. Нехай робота буде цікавою, новини – радісними, ідеї – креативними, проекти – успішними, а зарплата – підвищеною.
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У День працівників радіо, телебачення та зв'язку України бажаю такого ж яскравого, багатогранного, креативного, веселого, різноманітного, цікавого життя, як пісні на радіо, як сюжети на телебаченні і як швидкість зв'язку. Успіхів у роботі та творчості, геніальних ідей, позитивних новин, миру, радості, натхнення, любові і щастя.
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Дорогі друзі! У день працівників радіо, телебачення та зв'язку України бажаю всім нам налаштуватися разом із вами на позитивну хвилю та у прямому ефірі привітати вас із професійним святом. Бажаємо вам натхнення, гарного настрою, посмішок у кадрі і за кадром, а також всього того, що ви самі бажаєте радіослухачам та телеглядачам!
День працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні: вітання у віршах
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Теле, радио, связистов
Всех поздравить я хочу.
Освещать наш мир нелегкий
Пусть вам будет по плечу.
Вы дарите людям радость,
Благодарность всем вам шлю.
Счастья, радости, достатка
Пожелать сейчас хочу.
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В ваш праздник пожелаю
Всем жизни без помех!
Чтоб волны позитивные
Вам принесли успех.
Эфир любимый пусть вещает
И настроенье поднимает,
Моменты дарит классные
И новости прекрасные!
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Кто в любое время года,
В ясный день и в непогоду
Новость к нам приносит в дом,
теле-радио-письмом!
Поздравляем мы связистов,
Инженеров и радистов,
Репортеров, журналистов,
Режиссеров, сценаристов,
Операторов, артистов,
Дикторов и программистов!
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