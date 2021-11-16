День працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні: історія і найкращі привітання

З Днем працівників радіо, телебачення і зв'язку в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 16 листопада, Україна відзначає професійне свято – День працівників радіо, телебачення та зв'язку . Тож усі фахівці, чия праця пов'язана з галуззю телебачення, радіо, і телекомунікації в нашій країні вправі отримувати привітання на свою адресу.

Що це за день, чому ця дата обрана для святкування, яка у нього історія і значення, читайте у нашій статті. А ще обов'язково привітайте своїх знайомих, друзів та рідних , для яких сьогоднішній день – святковий. А ми зібрали прикольні, гарні і душевні картинки, листівки, вірші й побажання у День працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні.

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Історія свята працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні

Свято отримало статус офіційного і державного у листопаді 1994 року . Це сталося після підписання президентом Указу №667/94 "Про день працівників радіо, телебачення та зв'язку". Згідно з ним, свято стало щорічно відзначатися 16 листопада.

Взагалі передумовою появи свята стала дата 7 травня, яка відзначалася з 1945 року, ще за радянських часів, як День радіо на честь 50-річного ювілею винаходу Олександром Поповим радіо , яке тоді іменувалося як "прилад, призначений для показу швидких коливань в атмосферній електриці".

Пізніше, ще через півстоліття, у 1994 році, з ініціативи працівників Укртелерадіокомпанії свято в нашій країні було перенесено на 16 листопада. Саме цього дня 1924 року у Харкові вийшла в ефір перша передача Українського радіо .

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Незабаром цього дня разом із українськими журналістами та працівниками сфери радіо стали святкувати також телевізійники, представники інтернет-ЗМІ, спеціалісти зв'язку , що забезпечують роботу телефонних мереж та мереж Інтернет.

Найкращі вітання в День телебачення, радіо та працівників зв'язку у прозі своїми словами

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Прийміть вітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку України. Нехай робота буде цікавою, новини – радісними, ідеї – креативними, проекти – успішними, а зарплата – підвищеною.

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З Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні / Фото: pinterest

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У День працівників радіо, телебачення та зв'язку України бажаю такого ж яскравого, багатогранного, креативного, веселого, різноманітного, цікавого життя, як пісні на радіо, як сюжети на телебаченні і як швидкість зв'язку. Успіхів у роботі та творчості, геніальних ідей, позитивних новин, миру, радості, натхнення, любові і щастя.

День працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні: картинки / Фото: pinterest

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Дорогі друзі! У день працівників радіо, телебачення та зв'язку України бажаю всім нам налаштуватися разом із вами на позитивну хвилю та у прямому ефірі привітати вас із професійним святом. Бажаємо вам натхнення, гарного настрою, посмішок у кадрі і за кадром, а також всього того, що ви самі бажаєте радіослухачам та телеглядачам!

Листівки з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні / Фото: pinterest

День працівників радіо, телебачення та зв'язку в Україні: вітання у віршах

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Теле, радио, связистов

Всех поздравить я хочу.

Освещать наш мир нелегкий

Пусть вам будет по плечу.



Вы дарите людям радость,

Благодарность всем вам шлю.

Счастья, радости, достатка

Пожелать сейчас хочу.

Листівки та картинки для працівників радіо, телебачення та зв'язку / Фото: pinterest

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В ваш праздник пожелаю

Всем жизни без помех!

Чтоб волны позитивные

Вам принесли успех.



Эфир любимый пусть вещает

И настроенье поднимает,

Моменты дарит классные

И новости прекрасные!

Найкращі побажання у свято для працівників радіо, телебачення та зв'язку / Фото: pinterest / Фото: Pixabay

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Кто в любое время года,

В ясный день и в непогоду

Новость к нам приносит в дом,

теле-радио-письмом!

Поздравляем мы связистов,

Инженеров и радистов,

Репортеров, журналистов,

Режиссеров, сценаристов,

Операторов, артистов,

Дикторов и программистов!

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