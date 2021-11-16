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16 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
16 листопада, 07:25
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День працівників радіо, телебачення і зв'язку України, Міжнародний день толерантності – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 16 листопада.
16 листопада: яке сьогодні свято
16 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 16 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 16 листопада

  • День працівників радіо, телебачення і зв'язку України – своє професійне свято, починаючи з 1994 року, відзначають люди, які працюють у галузі радіо, телебачення та телекомунікації.
  • Міжнародний день толерантності (International Day for Tolerance) – організований у 1995 році і проводиться під егідою ООН під девізом: всі люди за своєю природою різні, але рівні у своїх перевагах та правах.
  • Міжнародний день боротьби з анорексією проводиться з 2005 року з метою звернути увагу людей на відхилення у харчуванні та захворювання, пов'язані з відсутністю почуття голоду.
  • Всесвітній день гудзиків – оригінальне свято, засноване американським Національним гудзиковим товариством у 1938 році на честь популярної застібки.

Іменинники 16 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Ганна, Богдан, Василь, Вікентій, Володимир, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Федот.

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Яке сьогодні церковне свято

16 листопада в православній церкві вшановується пам'ять мучеників Акепсима, єпископа, Йосифа, пресвітера, і Аїфала, диякона, мучеників Атика, Агапія, Євдоксія, Катерія, Істукарія, Пактовія, Никтополіона та воїнів їх, преподобного Акепсима, преподобної Снандулії. Оновлення храму великомученика Георгія в Лідді.

Народне свято

У народі 16 листопада вшановувалась Ганна Холодна, яку здавна вважали покровителькою дівчат, а також людей, які займаються творчістю. У цей період серед дівчат були популярні вечірні роботи та посиденьки в будинках, а також ворожіння. Дівчата займалися рукоділлям, пряли, ткали. За їхньою роботою судили про те, наскільки вони гарні господині.

Прикмети на 16 листопада:

  • якщо на Ганну Холодну дрова в печі палко горять – до бурі;
  • сніг випав, а листя ще не облетіло – буде важкий рік;
  • хмари нависли низько над землею – наближається холод;
  • Ганна без снігу – можна не чекати на хліб;
  • цього дня не можна виходити з дому без потреби.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 листопада

  • 1924 – стартувало мовлення на першій українській радіостанції "Українське радіо".
  • 1938 – день народження спортивної дисципліни самбо.
  • 1945 – день утворення ЮНЕСКО.
  • 1950 – день створення Всесвітньої ради світу.

Хто народився 16 листопада

  • 1873 – Вільям Хенді, американський співак, композитор, трубач, "батько блюзу".
  • 1930 – Олександр Сацький – український радянський письменник, сценарист.
  • 1958 – Олександр Малінін, радянський та російський естрадний співак, композитор.
  • 1964 – Дайана Кролл, канадська джазова співачка і піаністка.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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