День шефа-2021: прикольні картинки і найкращі привітання

З Днем шефа: привітання та листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Так співпало, що у 2021 році в Україні свято всіх босів вдало присусідилося до Дня захисників і захисниць та випало на вихідний день, суботу, 16 жовтня.

Але це не привід проігнорувати начальство і не привітати шефа. Так би мовити, хто не привітає боса цієї суботи, буде відпрацьовувати наступної. І нехай не на власні очі, але ви можете відправити йому чудове привітання онлайн.

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А ми підготували веселі, прикольні, серйозні і добрі вітання з Днем шефа у листівках, картинках, віршах і прозі.

З Днем боса: вітальні листівки / Фото: pinterest

З Днем шефа: привітання у віршах

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Мы тебе желаем, босс,

Чтобы твой доход подрос,

И поникли конкуренты,

Навсегда повесив нос.

Улыбайся и шути –

Нам с тобой вперед идти,

В общем, будь ужасно счастлив.

Ждут победы впереди!

З Днем шефа і боса: привітання / Фото: pinterest

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Настоящий начальник

К победе ведет коллектив!

Шеф от Бога – разумен он

И справедлив!

Он не смотрит на нас

Сверху вниз никогда,

Он напротив

Нам помощь окажет всегда!

З Днем шефа: прикольні картинки / Фото: pinterest

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С вашим праздником, босс! Вдохновенья,

Сил, здоровья, успехов во всем!

Счастья в жизни, отваги, терпенья,

Мы в вас верим и не подведем!

День шефа: кращі побажання / Фото: pinterest

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Если зададут вопрос:

"Как у вас – хороший босс?"

То ответим без вопросов:

"Мы довольны своим боссом!"

Ведь он добрый, самый умный,

Позитивный, остроумный,

Мы желаю в праздник, босс,

В жизни белых лишь полос,

Чтоб здоровье было крепким,

Каждый шаг – реально метким,

И чтоб личный капитал

Многомиллионным стал!

День боса: ефектні картинки / Фото: pinterest

Привітання для начальника з Днем шефа своїми словами

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Вітаю з Днем шефа і від щирого серця бажаю бути найкрутішим і добрим босом у світі, знаходити завжди оптимально правильні рішення будь-яких питань, мати високий статус у суспільстві, отримувати великий дохід, дарувати тепло і радість близьким, бути щасливою людиною.

Що подарувати шефу в День боса / Фото: pinterest

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Вітаю з професійним святом, Днем шефа. Прийміть побажання безапеляційного виконання наказів, зростання достатку апріорі, прекрасних можливостей, ніколи не зупинятися на досягнутому, бути першим серед перших! Нехай фінансове сонце безперестанку світить, посилаючи грошові промені.

Креативні привітання і картинки шефу в День боса / Фото: pinterest

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Дорогий наш начальник, улюблений шеф, великоповажний керівник! Вітаємо вас із Днем шефа! Бажаємо працьовитих і виконавчих підлеглих – прям таких, як ми! А ще чесних і порядних компаньйонів, слабких і беззахисних конкурентів, правильних рішень, ефективних дій. А найголовніше – величезних прибутків і щедрості душі!

З Днем шефа: поздоровлення у віршах / Фото: pinterest

Раніше ми публікували докладний календар вихідних днів і свята в жовтні 2021 року.