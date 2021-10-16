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16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
16 жовтня, 07:25
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День шефа, День здорового харчування, День анестезіолога і День алерголога – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 16 жовтня.
16 жовтня: яке сьогодні свято
16 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 16 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 16 жовтня

  • День шефа або день боса (National Boss's Day) – професійне свято керівників колективів усіх рівнів, що почало відзначатися з 1962 року за ініціативою працівниці Патриції Хароскі на честь улюбленого боса.
  • Всесвітній день анестезіолога (World Anaesthesia Day) – своє професійне свято відзначають фахівці знеболювання і реанімації на честь вперше проведеної в цей день у 1846 році американцем Томасом Мортоном успішної операції під ефірним наркозом.
  • День алерголога – неофіційне свято відзначають медики, які займаються профілактикою і лікуванням алергічних реакцій і порушень імунної системи.
  • Всесвітній день продовольства (World Food Day) проводиться, починаючи з 1979 року, під егідою ООН на честь утворення Організації продовольства і сільського господарства в 1945 році з метою обізнаності людей про світову продовольчу проблему і позбавлення голоду.
  • Всесвітній день хліба (World Bread Day) – ще одне їстівне свято було засновано в 2006 році з ініціативи Міжнародного союзу пекарів і кондитерів і проводиться на честь найпопулярнішого продукту в світі.
  • Всесвітній день здорового харчування (World Healthy Food Day) – відзначається з метою боротьби з ожирінням та інформованості суспільства про користь здорового харчування як способу життя.

Іменинники 16 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Денис, Іван, Марфа, Павло, Петро.

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Яке сьогодні церковне свято

16 жовтня в православної церкви шанується пам'ять священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика, пресвітера, та Єлевферія, диякона, преподобного Діонісія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Іоана Хозевіта, єпископа Кесарійського, блаженного Ісихія Хоривіта.

Народне свято

У народі 16 жовтня шанувався Денис Позимній. Вважалося, що перед настанням зими на землю приходять злі духи, через яких у людей виникають різні осінні хвороби та інші напасті. Люди на Дениса побоювалися нечистої сили і пристріту, а найнебезпечнішими вважали чорнооких і карооких.

Прикмети на 16 жовтня

  • низькі хмари – до швидкого снігу;
  • на Дениса допомагають замовляння від пристріту;
  • проти псування і злого наговору врятують цибуля, часник, редька і сіль;
  • запах часнику і цибулі також відлякає нечисту силу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 жовтня

  • 1853 – почалася Кримська війна між Російською імперією та коаліцією Великої Британії, Франції, Османської імперії, Сардинського королівства.
  • 1918 – український гетьман Павло Скоропадський видав указ про відродження козацтва.
  • 1923 – заснована кінокомпанія The Walt Disney Company.
  • 1979 – в Києві почав роботу театр "Дружба".

Хто народився 16 жовтня

  • 1854 – Оскар Вайльд, ірландський поет, драматург, прозаїк.
  • 1907 – Петро Григоренко, правозахисник, засновник Української Гельсінкської групи.
  • 1955 – Леонід Десятников, радянський і російський композитор.
  • 1958 – Тім Роббінс, американський актор, режисер, сценарист, продюсер.
  • 1961 – Марк Леві, французький письменник.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на жовтень 2021 року.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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