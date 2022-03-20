День весняного рівнодення 2022: красиві картинки та вітання у віршах

День весняного рівнодення 2022 - картинки та вірші / Фото: Инстаграм

День весняного рівнодення – особливий період. Тривалість дня і ночі сьогодні однакова, причому вже зараз можна вважати, що до нас прийшла справжня весна.

Наші пращури вірили, що це день, коли світло перемагає пітьму, коли починає прокидатися природа і починається нове життя.

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З такої нагоди пропонуємо вашій увазі красиві тематичні картинки та вірші про День весняного рівнодення, які ви можете надіслати своїм рідним та близьким і таким чином привітати їх із приходом весни.

День весняного рівнодентства 2022: картинки

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День весняного рівнодення: вірші

Весна по світу йшла пішки,

Зима затягнулася.

Весна талим снігом омила ніжки,

Променем посміхнулася.

Дзвонить крапель, дзюрчить струмок

І бруньки набухають.

З далеких країн я рій думок,

Знову птахи прилітають.

***

Сьогодні рівні день та ніч,

Прощається з нами зима.

І вже не потрібно топити так піч,

Тепло нам несе красуня-весна!

За вікном щебечуть пташки,

Оживає вся природа,

І з'являються комашки

І тепліша тепер погода.

Раніше ми розповідали, коли переводять годинники на літній час в Україні у 2022 році.