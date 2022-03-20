День весеннего равноденствия 2022: красивые картинки и поздравления в стихах

День весеннего равноденствия 2022 - картинки и стихи / Фото: Инстаграм

День весеннего равноденствия – особенный период. Продолжительность дня и ночи сегодня одинакова, при этом уже сейчас можно считать, что к нам пришла настоящая весна.

Наши предки верили, что это день, когда свет побеждает тьму, когда начинает пробуждаться природа и начинается новая жизнь.

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В связи с этим предлагаем вашему вниманию красивые тематические картинки и стихи о Дне весеннего равноденствия, которые вы можете прислать своим родным и близким, таким образом поздравив их с приходом весны.

День весеннего равноденствия 2022: картинки

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День весеннего равноденствия: стихи

Сегодня встретились на равных

Зима с весной, затеяв бой.

Сегодня всех теплом накроет,

Победа будет за весной.

Желаю в душах обновления

И светлых, радостных надежд,

Носить желаю вдохновение,

Как лучшую из всех одежд.

***

Весна по миру шла пешком,

Немного задержалась,

Умылась тающим снежком,

Лучом заулыбалась.

Звенит капель, журчит ручей

И почки набухают.

Из дальних стран к домой себе,

Вновь птицы прилетают.

***

Равны, сегодня, день и ночь,

Стремглав бегут сомненья прочь,

Вступает в полные права,

Отнюдь, красавица весна!

За окном щебечут пташки,

Появляются — букашки,

Оживает вся природа,

И теплей, теперь, погода,

Солнце выше с каждым днем,

И лучи теплее в нем,

Потому что за окном —

День длиннее с каждым днем!

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