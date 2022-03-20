Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Лайфхакер Праздники

День весеннего равноденствия 2022: красивые картинки и поздравления в стихах

20 марта, 06:02
20 марта – День весеннего равноденствия, астрономическое начало весны. Именно весной дни становятся длиннее, а ночи – короткими

День весеннего равноденствия 2022 - картинки и стихи / Фото: Инстаграм

День весеннего равноденствия – особенный период. Продолжительность дня и ночи сегодня одинакова, при этом уже сейчас можно считать, что к нам пришла настоящая весна.

Наши предки верили, что это день, когда свет побеждает тьму, когда начинает пробуждаться природа и начинается новая жизнь.

Реклама

В связи с этим предлагаем вашему вниманию красивые тематические картинки и стихи о Дне весеннего равноденствия, которые вы можете прислать своим родным и близким, таким образом поздравив их с приходом весны.

День весеннего равноденствия 2022: картинки

Реклама

Реклама

День весеннего равноденствия: стихи

Сегодня встретились на равных
Зима с весной, затеяв бой.
Сегодня всех теплом накроет,
Победа будет за весной.

Желаю в душах обновления
И светлых, радостных надежд,
Носить желаю вдохновение,
Как лучшую из всех одежд.

***

Весна по миру шла пешком,
Немного задержалась,
Умылась тающим снежком,
Лучом заулыбалась.

Звенит капель, журчит ручей
И почки набухают.
Из дальних стран к домой себе,
Вновь птицы прилетают.

***

Равны, сегодня, день и ночь,
Стремглав бегут сомненья прочь,
Вступает в полные права,
Отнюдь, красавица весна!

За окном щебечут пташки,
Появляются — букашки,
Оживает вся природа,
И теплей, теперь, погода,

Солнце выше с каждым днем,
И лучи теплее в нем,
Потому что за окном —
День длиннее с каждым днем!

Ранее мы рассказывали, когда переводят часы на летнее время в Украине в 2022 году.