День весеннего равноденствия 2022: красивые картинки и поздравления в стихах

День весеннего равноденствия 2022 - картинки и стихи / Фото: Инстаграм
День весеннего равноденствия – особенный период. Продолжительность дня и ночи сегодня одинакова, при этом уже сейчас можно считать, что к нам пришла настоящая весна.
Наши предки верили, что это день, когда свет побеждает тьму, когда начинает пробуждаться природа и начинается новая жизнь.
В связи с этим предлагаем вашему вниманию красивые тематические картинки и стихи о Дне весеннего равноденствия, которые вы можете прислать своим родным и близким, таким образом поздравив их с приходом весны.
День весеннего равноденствия 2022: картинки
День весеннего равноденствия: стихи
Сегодня встретились на равных
Зима с весной, затеяв бой.
Сегодня всех теплом накроет,
Победа будет за весной.
Желаю в душах обновления
И светлых, радостных надежд,
Носить желаю вдохновение,
Как лучшую из всех одежд.
***
Весна по миру шла пешком,
Немного задержалась,
Умылась тающим снежком,
Лучом заулыбалась.
Звенит капель, журчит ручей
И почки набухают.
Из дальних стран к домой себе,
Вновь птицы прилетают.
***
Равны, сегодня, день и ночь,
Стремглав бегут сомненья прочь,
Вступает в полные права,
Отнюдь, красавица весна!
За окном щебечут пташки,
Появляются — букашки,
Оживает вся природа,
И теплей, теперь, погода,
Солнце выше с каждым днем,
И лучи теплее в нем,
Потому что за окном —
День длиннее с каждым днем!
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