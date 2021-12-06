День Збройних сил України-2021: тематичні картинки і вітальні листівки

Сьогодні, 6 грудня, відзначається День Збройних сил України. Саме цього дня у 1991 році було прийнято закон про ЗСУ, і відповідно свято отримало свій офіційний статус. Тож цьогоріч ЗСУ відзначають 30-річний ювілей.
Ми підготували для вас ефектні, патріотичні, красиві привітання, тематичні картинки та листівки з Днем Збройних сил України, які ви можете адресувати всім, хто до нього причетний, та побажати їм сили, мудрості і відваги.
Урочисті вітання з Днем Збройних Сил України у віршах
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Джерельний тихий спів води,
Безкрайні степові простори,
І смерековії ліси,
Жовті лани і сині гори!
Духмяний хліб на рушнику,
Гостинно розпростерті руки,
Щасливу матері сльозу,
І дідуся з малим онуком!
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі "Слава!"
Спасибі вам, захисники!
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Твое призванье защищать,
Границу Родины твоей,
Страну ты должен охранять,
С задачей справиться своей.
Ведь воспитал тебя отец
На зависть всем твоим врагам,
Ты мужественный, ты храбрец,
Ты за друзей всегда стоял!
Так пусть же Бог тебя хранит
И в праздник ВСУ страны
Тебя хочу благодарить,
И пожелать, чтоб долго жил.
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З Днем Збройних сил України вітаю,
У свято вам мужності й сили бажаю,
Друзів надійних, здоров’я, достатку,
Щоб було у вас завжди все у порядку.
Натхнення в роботі та миру у домі,
Щоб всі у сім’ї вашій були здорові!
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Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет.
День Збройних сил України: гарні вітання у прозі своїми словами
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У День Збройних Сил України вітаємо всіх військовослужбовців нашої країни. Бажаємо міцних сил і незламної віри, сміливості та відваги, добрих надій та незмінного успіху, незгасного оптимізму та відмінного виконання всіх поставлених завдань.
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Мужність, честь, сила й відвага — лише найкращі з найкращих склали присягу у лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини.
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Воїни! Цього святкового дня бажаємо вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя та заслуженого підвищення по службі.
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Я пишаюся тим, що в українській армії є такі люди, як ти. Бажаю бути завжди на висоті, підкорювати вершини, впевнено прагнути своєї мрії, залишатися вірними своїм цілям в будь-яких обставинах, не втрачати мужність і відвагу, сподіватися тільки на краще і вірити в свій успіх.
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