День Збройних сил України: вітання у листівках, прозі та віршах

Сьогодні, 6 грудня, настав ювілейний, 30-й за рахунком День Збройних сил України. Ми вітаємо наших українських воїнів та всіх, причетних до цього професійного свята, і бажаємо миру, добра, любові та процвітання, а також мужності, стійкості, відваги та мудрості.
А ще ми зробили добірку ефектних вітальних листівок і картинок, віршів та побажань у прозі з Днем Збройних сил України
Привітаення з Днем Збройних сил України: найкращі побажання у прозі своїми словами
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Вітаю з Днем Збройних сил України 6 грудня та бажаю сміливо і впевнено стояти на сторожі безпеки, спокою та миру нашої держави, захищати свій народ, ніколи не припиняти виховувати у собі силу волі та мужності, виявляти у будь-якій справі відвагу та героїзм.
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Сьогодні ми вітаємо усіх військовослужбовців України. Ви – наші захисники, опора держави, охоронці спокою наших будинків, спокою близьких та миру. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!
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З Днем Збройних Сил України! Бажаю завжди бути сильними і фізично, і душевно. У будь-яких ситуаціях проявляти мудрість, мужність, впевненість та витримку. Нехай на довгому життєвому шляху вашими супутниками завжди будуть здоров'я, любов, удача та достаток.
Вітання з Днем Збройних Сил України у віршах
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Пусть вами гордится страна бесконечно,
Свой долг выполняете вы безупречно,
Здоровья желаем и силы, конечно,
И славится пусть этот день будет вечно!
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День 6 декабря
На листе календаря –
Солдат страны мы поздравляем
И воинов всех отмечаем.
Они сильны, мудры и смелы,
Им по плечу любое дело,
Они защитники-солдаты –
Врага не пустят в наши хаты.
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Да, славных подвигов было немало,
Сильных и верных героев ты знала,
Верой и правдой служила народу,
Ты защищала и мир, и свободу,
Да и сейчас, чтоб спокойно дышать,
Ты защищаешь отчизну, как мать.
И всех врагов ты повергнешь в руины,
Армии честь и хвала в Украине!
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