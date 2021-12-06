День Збройних сил України-2021: тематичні картинки і вітальні листівки

Вітаємо українських воїнів із ювілеєм професійного свята 6 грудня.

Сьогодні, 6 грудня, відзначається День Збройних сил України. Саме цього дня у 1991 році було прийнято закон про ЗСУ, і відповідно свято отримало свій офіційний статус. Тож цьогоріч ЗСУ відзначають 30-річний ювілей.

Ми підготували для вас ефектні, патріотичні, красиві привітання, тематичні картинки та листівки з Днем Збройних сил України, які ви можете адресувати всім, хто до нього причетний, та побажати їм сили, мудрості і відваги.

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Урочисті вітання з Днем Збройних Сил України у віршах

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Джерельний тихий спів води,

Безкрайні степові простори,

І смерековії ліси,

Жовті лани і сині гори!



Духмяний хліб на рушнику,

Гостинно розпростерті руки,

Щасливу матері сльозу,

І дідуся з малим онуком!



За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки -

Низький уклін і тричі "Слава!"

Спасибі вам, захисники!

День Збройних сил України: вітальні картинки / Фото: pinterest

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Твое призванье защищать,

Границу Родины твоей,

Страну ты должен охранять,

С задачей справиться своей.



Ведь воспитал тебя отец

На зависть всем твоим врагам,

Ты мужественный, ты храбрец,

Ты за друзей всегда стоял!



Так пусть же Бог тебя хранит

И в праздник ВСУ страны

Тебя хочу благодарить,

И пожелать, чтоб долго жил.

З Днем Збройних Сил України: яскраві картинки / Фото: pinterest

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З Днем Збройних сил України вітаю,

У свято вам мужності й сили бажаю,

Друзів надійних, здоров’я, достатку,

Щоб було у вас завжди все у порядку.

Натхнення в роботі та миру у домі,

Щоб всі у сім’ї вашій були здорові!

З Днем Збройних сил України: картинки та привітання / Фото: pinterest

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Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет.

Зі святом ЗСУ: вітальні листівки / Фото: pinterest

День Збройних сил України: гарні вітання у прозі своїми словами

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У День Збройних Сил України вітаємо всіх військовослужбовців нашої країни. Бажаємо міцних сил і незламної віри, сміливості та відваги, добрих надій та незмінного успіху, незгасного оптимізму та відмінного виконання всіх поставлених завдань.

Листівки та картинки на День ЗСУ / Фото: pinterest

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Мужність, честь, сила й відвага — лише найкращі з найкращих склали присягу у лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини.

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Воїни! Цього святкового дня бажаємо вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя та заслуженого підвищення по службі.

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Я пишаюся тим, що в українській армії є такі люди, як ти. Бажаю бути завжди на висоті, підкорювати вершини, впевнено прагнути своєї мрії, залишатися вірними своїм цілям в будь-яких обставинах, не втрачати мужність і відвагу, сподіватися тільки на краще і вірити в свій успіх.

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