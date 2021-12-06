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День Збройних сил України-2021: тематичні картинки і вітальні листівки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 грудня, 05:10
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Вітаємо українських воїнів із ювілеєм професійного свята 6 грудня.

Сьогодні, 6 грудня, відзначається День Збройних сил України. Саме цього дня у 1991 році було прийнято закон про ЗСУ, і відповідно свято отримало свій офіційний статус. Тож цьогоріч ЗСУ відзначають 30-річний ювілей.

Ми підготували для вас ефектні, патріотичні, красиві привітання, тематичні картинки та листівки з Днем Збройних сил України, які ви можете адресувати всім, хто до нього причетний, та побажати їм сили, мудрості і відваги.

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Урочисті вітання з Днем Збройних Сил України у віршах

***

Джерельний тихий спів води,
Безкрайні степові простори,
І смерековії ліси,
Жовті лани і сині гори!

Духмяний хліб на рушнику,
Гостинно розпростерті руки,
Щасливу матері сльозу,
І дідуся з малим онуком!

За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі "Слава!"
Спасибі вам, захисники!

День Збройних сил України: вітальні картинки / Фото: pinterest
День Збройних сил України: вітальні картинки / Фото: pinterest

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***

Твое призванье защищать,
Границу Родины твоей,
Страну ты должен охранять,
С задачей справиться своей.

Ведь воспитал тебя отец
На зависть всем твоим врагам,
Ты мужественный, ты храбрец,
Ты за друзей всегда стоял!

Так пусть же Бог тебя хранит
И в праздник ВСУ страны
Тебя хочу благодарить,
И пожелать, чтоб долго жил.

З Днем Збройних Сил України: яскраві картинки / Фото: pinterest
З Днем Збройних Сил України: яскраві картинки / Фото: pinterest

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***

З Днем Збройних сил України вітаю,
У свято вам мужності й сили бажаю,
Друзів надійних, здоров’я, достатку,
Щоб було у вас завжди все у порядку.
Натхнення в роботі та миру у домі,
Щоб всі у сім’ї вашій були здорові!

З Днем Збройних сил України: картинки та привітання / Фото: pinterest
З Днем Збройних сил України: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет.

Зі святом ЗСУ: вітальні листівки / Фото: pinterest
Зі святом ЗСУ: вітальні листівки / Фото: pinterest

День Збройних сил України: гарні вітання у прозі своїми словами

***

У День Збройних Сил України вітаємо всіх військовослужбовців нашої країни. Бажаємо міцних сил і незламної віри, сміливості та відваги, добрих надій та незмінного успіху, незгасного оптимізму та відмінного виконання всіх поставлених завдань.

Листівки та картинки на День ЗСУ / Фото: pinterest
Листівки та картинки на День ЗСУ / Фото: pinterest

***

Мужність, честь, сила й відвага — лише найкращі з найкращих склали присягу у лавах Збройних сил України. Ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини.

***

Воїни! Цього святкового дня бажаємо вам спокійного мирного неба над головою, щасливого особистого життя та заслуженого підвищення по службі.

***

Я пишаюся тим, що в українській армії є такі люди, як ти. Бажаю бути завжди на висоті, підкорювати вершини, впевнено прагнути своєї мрії, залишатися вірними своїм цілям в будь-яких обставинах, не втрачати мужність і відвагу, сподіватися тільки на краще і вірити в свій успіх.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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