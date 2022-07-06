Ворожіння на Івана Купала: ТОП-5 найкращих варіантів дізнатися свою долю

Найкращі ворожіння на Івана Купала / Фото: Колаж: Сьогодні

Яскраве колоритне літнє свято Івана Купала настає вже сьогодні – в ніч із 6 на 7 липня. Здавна цей час вважається найвірнішим і найвдалішим для різних обрядів, ритуалів і ворожінь.

Дівчата традиційно проводять ворожіння на Івана Купала на судженого, пари стрибають через багаття, пускають вінки у воду і загадують на свою любов.

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Пропонуємо дізнатися про традиційні ворожіння на Івана Купала, які дівчата проводять в домашніх умовах. Ці ворожіння з'явилися ще за часів язичництва і дійшли до наших днів.

Ворожіння на Івана Купала на судженого

Поворожіть на варениках на нареченого / Фото: Unsplash

Заздалегідь готують дзеркало, дерев'яну ложку і тарілку з варениками. Проводиться воно в темну пору, в лазні, хоча, при бажанні, можна було висвітлити приміщення свічками. Дзеркало розміщують таким чином, щоб в ньому були відображені всі присутні. Перед ним ставлять тарілку з варениками і кладуть дерев'яну ложку, далі всі присутні промовляють: "На Івана на Купала суджений-ряджений до мене прийди, з темряви вийди, частування скуштуй, в дзеркалі покажись".

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Після цього дівчата залишають лазню і вирушають на пошуки вишневої гілки. Та дівчина, яка знайде її першою, повертається в лазню і намагається розглянути в дзеркалі обличчя або обриси майбутнього нареченого. Коли у неї вийде це зробити, дівчина повинна з'їсти один вареник і постукати ложкою по дзеркалу. Заповітну гілочку вишні, знайдену під час ритуалу залишають, вона стає оберегом.

Ворожіння на Івана Купала в домашніх умовах

Квіти покажуть, чи судилося вам бути разом / Фото: Unsplash

Це ворожіння допоможе визначити, чи взаємна любов між двома людьми. Той, хто ворожить, бере глибоку ємність (бажано, щоб вона була дерев'яною) і наповнює її водою. У воду опускають дві квітки без стебел – квіти, які зірвали напередодні ромашки, чорнобривці тощо. Їх опускають в ємність одночасно і спостерігають, що станеться з квітами в подальшому. Якщо вони попливуть назустріч один одному, то і молодим судилося бути разом, якщо ж протягом тривалого часу перебувають на поверхні – це значить, що на пару чекають тривалі і бурхливі стосунки, якщо виявляться по різні боки ємності – це до розставання.

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Ворожіння на Івана Купала: віщий сон

Запам'ятайте свій сон на Купала / Фото: Unsplash

Існує повір'я, що на Івана Купала віщий сон може приснитися. Він може передвіщати, що буде з вами в майбутньому, або дати відповідь на якесь важливе питання. Головне – правильно розгадати сон. Наприклад, під голову на ніч кладуть подорожник зі словами: "Трипутник-попутник, живеш при дорозі, бачиш малого і старого, скажи мого судженого!".

Ворожіння на Івана Купала по росі

Поворожіть по ранковій росі / Фото: Unsplash

Сильний приворот на Івана Купала роблять за допомогою зібраної роси. Дівчата вставали рано вранці, коли тільки починало показуватися сонце з-за обрію і збирали ранкову росу в новий глечик. Як тільки набереться її достатня кількість, дівчина повинна повернутися лицем до сходу сонця і, тричі перехрестившись, омити цією росою своє обличчя, груди і коліна. Потім голосно промовити приворотні слова:

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Досі було при Агряні-царі півсуші у воді. Вода сходить з небес, а на небі Господь Бог єси. Ти, Іван Купала, принеси росу, сльозу, тугу, сухоту за мною, рабою Божою (ім'я), На раба Божого (ім'я). Ланіти росою вмиваю, любов затяту відкриваю. Я, раба Божа (ім'я), з рабом Божим (ім'я) вічно і нескінченно. І поки в Божому світі є роса, ніхто не розлучить наші тіла. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Ворожіння на Івана Купала вдома на воску

Віск покаже вашу долю / Фото: Unsplash

Для цього ворожіння потрібно розламати свічку на кілька шматочків і розтопіть віск. Як тільки віск розтопиться, відразу ж вилийте його в ємність з водою і подивіться, які фігури приймає застиглий у воді віск. Наприклад: кільце або свічка – до весілля; гаманець, монета, скриня – до багатства; серце – любов; прапор – візит гостя; зірка – удача; квітка, квіти – новий залицяльник; фігура людини – друг; хвиля – виконання бажання; смужки – подорож.

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